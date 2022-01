Internationaler Tag der Legosteine

× Erweitern ©2022 The LEGO Group Legoland Familienchallenge

Die Liste der kuriosen Feiertage wächst immer weiter, aber dieser ist doch mal sinnvoll: Der 28. Januar ist nämlich nicht nur der Internationale Legotag, an dem an die Patenterteilung des weltberühmten Spielzeugs im Jahr 1958 erinnert werden soll. In 2022 ist er gleichzeitig auch Starttermin der Votingphase für die Lego-Challenge, bei der es Tageskarten für Legoland Deutschland zu gewinnen gibt!

Vom 28. Januar bis zum 6. Februar 2022 können Fans unter 100 Lego-Bauwerken für ihren Favoriten abstimmen. Eingereicht von Familien aus ganz Deutschland, drehen sich alle um das Motto "Das Legoland wird 20 - baut eine Geburtstagsüberraschung!"

Die 19 Bauwerke mit den meisten Stimmen sowie ein Team, das Parkdrache Olli zusätzlich und unabhängig von der Stimmenzahl auswählt, ziehen in die zweite Runde ein. Auf die insgesamt 20 Finalisten-Teams warten dann ein neues Bau-Thema und ein großes Lego-Steinepaket aus über 5000 Bauteilen.

Die vier Teams mit den meisten Stimmen aus der Finalrunde und ein weiteres Team, welches wiederum vom Parkmaskottchen ausgewählt wird, gewinnen einen Familien-Kurzurlaub mit Übernachtung im an Pfingsten neu eröffnenden Ninjago Hotel. Und das Beste: Neben den vielen abenteuerreichen Stunden im Freizeitpark erhalten die Gewinner eine exklusive Modellbauführung und einen Experten-Austausch mit den Profi Modellbauern vom Legoland.

Weitere Infos zur Familien-Challenge oder direkt zur Abstimmung.