Musik aus dem Zukunftslabor

Sich musikalisch auszuprobieren und dabei mit weltberühmten Musikern ein Orchester zu bilden, klingt traumhaft?

Ab dem 1. November 2020 geht dieser Traum für Kinder und Jugendliche in Erfüllung: Bei „Music Lab – Join the sound“ laden professionelle Musikerïnnen zu Online-Jamsessions ein. Um bei dem Projekt des Zukunftslabors von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mitzumachen, muss man kein Instrument beherrschen - Spaß am Singen oder Musizieren ist die einzige Voraussetzung!

In Online-Workshops geben die Profis ihr Können weiter und vermitteln den Teilnehmerïnnen auch die Grundlagen, um eigene Videos von ihrem Gesang oder Musikspiel aufzunehmen. Aus allen Beiträgen soll so ein Gesamtkunstwerk entstehen, in dem die Kinder und Jugendlichen zusammen mit den Musikerïnnen der weltberühmten Deutschen Kammerphilharmonie Bremen musizieren.

„Die Vernetzung von professionellen Musikern mit Kindern und Jugendlichen ist etwas ganz besonderes. Die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer werden erweitert, es fördert die Kreativität, stärkt das Selbstwertgefühl und erzeugt ein Gefühl von Miteinander, wenn am Ende ein Gesamtkunstwerk entsteht. Das möchten wir gerne fördern“, erläutert Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung die Unterstützung.

Die Online-Workshops finden im Zeitraum vom 1. November bis 31. Januar statt. Weitere Informationen zum Projekt und zur Teilnahme sind hier zu finden.