Jugend jazzt in Bremen

Die Musikerinitiative Bremen und der Landesmusikrat Bremen laden junge Jazzmusiker:innen zur Teilnahme an der nächsten Landesbegegnung "Jugend jazzt Bremen" ein. Ob solistisch oder als Combo – alle, die sich für Jazz begeistern und bis 24 Jahre alt sind, können sich ab sofort anmelden. Dabei bekommen junge Jazztalente die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen, sich zu vernetzen, Feedback von einer Fachjury zu erhalten und – mit etwas Glück – einen der Förderpreise zu gewinnen oder den Weg zur Bundesebene zu erobern.

Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 2025.

Sprungbrett in die Bundesebene

Der beste Beitrag wird für die Bundesbegegnung Jugend jazzt 2026 in Halle (Saale) vorgeschlagen. Dort erwartet die jungen Talente eine Plattform aus Festival, Konzerten, Workshops, Seminaren und Netzwerkveranstaltungen vom 14. bis 17. Mai 2026.

Neue Chancen 2025

Die letzte Landesbegegnung Jugend jazzt in 2022 zeigte eindrucksvoll, welches kreative Potenzial die jugendliche Bremer Jazzszene entfaltet. Im Rahmen des MIBNIGHT Jazzfestivals in der Schwankhalle eroberte die Band Fragment mit ihrer beeindruckenden Musikalität die Herzen der Jury und wurde zur besten Nachwuchs-Jazzband Bremens gekürt. Im darauffolgenden Jahr überzeugte sie auf Bundesebene in Dortmund.

Die öffentliche Veranstaltung Jugend jazzt findet im Rahmen der Bremer Hausmusikwoche statt.