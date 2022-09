Nachwuchstester:innen gesucht!

× Erweitern © Stiftung Warentest Jugend testet Sarah, Annika, Elena und Marlene aus Schöllnach (Bayern) testeten Luftballons

Ob E-Scooter, Eistee, Stundenplan-Apps, Luftballons, Bambuszahnbürsten, Kopfhörer, Wimperntusche oder Streamingdienste – beim Wettbewerb „Jugend testet“ können Schülerïnnen zwischen 12 und 19 Jahren alles testen, was sie interessiert. Für die besten Tests winken Geldpreise im Gesamtwert von 12.000 Euro und Reisen nach Berlin.

Welche Thermosflasche hält das Getränk am längsten warm? Welche Bluetooth-Kopfhörer bringen den besten Sound? Und was muss eine Fitness-App leisten, wenn sie wirklich fit machen soll? Fragen wie diese können Jugendliche beim Wettbewerb „Jugend testet“ untersuchen. Das Thema muss nur in eine der beiden Wettbewerbskategorien passen: Produkttests oder Dienstleistungstests. Was und wie sie testen wollen, können die Schüler:innen frei entscheiden.

Ob sie alleine, in kleinen Teams oder als gesamte Klasse antreten – auch das können sich die Jugendlichen selbst aussuchen. Wichtig ist: Eine Lehrkraft muss die Teilnehmerïnnen anmelden. Danach heißt es: Prüfkriterien entwickeln, Tests durchführen, Ergebnisse auswerten, alles nachvollziehbar dokumentieren und einreichen. Eine neunköpfige Jury wählt dann die besten Arbeiten aus.

Den 1. Platz in 2022 und damit 2.500 Euro in der Kategorie Produkttests erhielten zwei 18-jährige Schüler aus Hessen. Mit Tischtennisroboter, Videoanalysetool zur Bewegungserfassung und weiteren Messgeräten testeten sie Tischtennisbälle. Der mit 2.000 Euro dotierte 2. Preis in der Kategorie Dienstleistungen ging an einen Schüler aus Baden-Württemberg für seinen Test von Führerschein-Apps. Einen 3. Preis und 1.500 Euro erhielten vier Schülerinnen aus Bayern für ihren Test von Luftballons – das Must-Have auf jedem Kindergeburtstag. Und für ihren Test von seriösen Nachrichtenkanälen auf Instagram erhalten vier Schülerinnen des Josef-Hofmiller-Gymnasiums in Freising (Bayern) einen weiteren mit 1.500 Euro dotierten 3. Preis.

Für die neue Runde in 2023 gibt es neben Reisen nach Berlin und zahlreichen Sonderpreisen wieder in jeder Wettbewerbskategorie für den 1. Preis 2.500 Euro, für den 2. Preis 2.000 Euro und für den 3. Preis 1.500 Euro zu gewinnen.

Unter jugend-testet.de können sich alle interessierten Jugendlichen bis zum 30. November 2022 für die neue Runde anmelden.