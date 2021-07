Wahrheiten und Albträume

× Erweitern © Stephan Walzl Jugendtheatertage in Oldenburg

Vom 10. bis zum 18. Juli zeigt die junge Oldenburger Theaterszene, was sie auf dem Kasten hat: Schultheatergruppen, freie Theatergruppen und Jugendclubs präsentieren eine Woche lang ihre aktuellen Inszenierungen.

Im Sommer 2021 passt sich das Festival an die Bedingungen der Pandemie an und geht große Schritte in neue Welten: Ob Audiowalk, Hörspiel, ortspezifische Inszenierung unter freiem Himmel, in der Stadt, auf dem Schulhof, oder digitale Performances im virtuellen Raum – die junge (Theater-)Kunst findet statt!

Los geht es am 10. Juli um 16 Uhr mit dem Eröffnungsfest auf der Open-air-Bühne. Die vielversprechenden Stücke des Festivals mit Titeln wie "Rollentausch", "Kammer der Wahrheit" oder "Ein pandemischer Albtraum" geben seltene Einblicke in die Gedankenwelt der Jugendlichen und auf ihre Sicht der Dinge. Mit dabei sind die Jugendclubs des Staatstheaters, das Junge Theater Bloherfelde, die OBS Alexanderstraße, die Waldorfschule und noch viele andere mehr. Die einzelnen Veranstaltungen finden zumeist auf dem Gelände des Jugendkulturarbeit e.V. Weiße Rose und in der Exerzierhalle statt.

Das genaue Programm der Jugendtheatertage findet sich im Online-Kalender des Staatstheaters, wo auch die Tickets (5 Euro) reserviert werden können.