Karriere von zu Hause aus als Mütter: Wie und wozu

Erfahrt mehr über die Fernarbeit-Optionen für Mütter, ihre Vorteile und ob es sich wirklich lohnt. Lest hier unsere Tipps zum Einstieg ins Homeoffice.

Homeoffice-Karriere für Mütter: Arbeiten und Familie vereinen

Heute bevorzugen immer mehr Mütter die Arbeit von zu Hause aus, um sich um die Kinder zu kümmern und sich gleichzeitig in ihrem Beruf weiterentwickeln zu können. Während einige an den Vorteilen einer solchen Wahl zweifeln, bauen andere bereits erfolgreich eine Homeoffice-Karriere auf.

Hier erzählen wir euch nicht nur von den wesentlichen Vorteilen der Arbeit von zu Hause, sondern auch davon, wie man anfängt, welchen Job man wählt und welche Aussichten und Wachstumschancen darin bestehen.

× Erweitern © Paige Cody/Unsplash Homeoffice-Karriere für Mütter

Vorteile des Homeoffice für Mütter

Die Arbeit von zu Hause wird immer beliebter, besonders bei Müttern, die eine ausgewogene Work-Life-Balance anstreben. Plattformen wie Jooble machen dies erfolgreich möglich, da ihr hier flexibles Arbeiten für Mütter leicht finden könnt und die wesentlichen Vorteile in vollem Umfang genießt, nämlich:

einen flexiblen Zeitplan,

Mittel- und Zeitersparnis für den Weg ins Büro,

komfortable Umgebung im eigenen Heim,

Möglichkeit der Kombination von Arbeits- und Haushaltspflichten,

mehr Zeit für Familie und Erziehung von Kindern,

Entwicklung von beruflichen Fähigkeiten, ohne das Haus zu verlassen (Schulungen, Kurse).

Das Arbeiten von Zuhause aus und insbesondere die große Auswahl an Minijobs fürs Homeoffice vom Datenerfasser bis zum Online Tester für Shopping Seiten eröffnen euch ganz neue Horizonte. Mit dem Homeoffice könnt ihr eure Arbeitsverpflichtungen erfolgreich mit der Familie kombinieren, was es in der heutigen Welt höchst attraktiv macht.

Passende Homeoffice-Jobs für Mütter

Typische Stellenangebote, die eine großartige Lösung fürs Homeoffice bei Müttern darstellen, um Privat- und Berufsleben miteinander in Einklang zu bringen, sind:

Freelance: Freelance in Bereichen wie Grafikdesign, Copywriting oder Programmierung ermöglicht die Auswahl von Projekten und Grafiken.

Remote-Jobs: Viele Unternehmen bieten Positionen wie Salesmanager, Berater oder Kunden-Support an, die remote durchgeführt werden können.

Online-Nachhilfe: Wenn ihr über professionelle Kenntnisse in einem bestimmten Bereich verfügt, könnt ihr Student:innen oder Schüler:innen über das Internet unterrichten.

Erstellen von Inhalten: Das Bloggen, das Erstellen von YouTube-Videos oder Podcasts wird oft aus einem Hobby zu einer Einnahmequelle.

Handwerkertum: Wenn ihr euch für das Handwerk interessiert, könnt ihr eure Produkte auf Plattformen wie z.B. Etsy oder Amazon Handmade verkaufen.

In der reichen Auswahl an Freelance Jobs für Mütter könnt ihr definitiv etwas finden, das euren Fähigkeiten und Vorlieben entspricht und es euch ermöglicht, Zeit für eure Kinder zu haben und gleichzeitig Geld zu verdienen.

Tipps für den Einstieg ins Homeoffice

Laut einer Umfrage von 2023 schätzt fast jeder Zweite im Homeoffice besonders die flexible Planung des Arbeitstages und die Verbesserung der Work-Life-Balance. Um euren Arbeitsprozess jedoch erfolgreich zu organisieren, ist es wichtig, einige wichtige Punkte zu berücksichtigen:

Separater Arbeitsbereich : Erstellt einen Arbeitsplatz, um Ablenkungen zu minimieren und die Produktivität zu steigern.

: Erstellt einen Arbeitsplatz, um Ablenkungen zu minimieren und die Produktivität zu steigern. Arbeitszeit : Bestimmt die Arbeitsstunden und haltet euch an diesen Zeitplan, um Überarbeitung zu vermeiden und die Zeit für die Familie besser zu organisieren.

: Bestimmt die Arbeitsstunden und haltet euch an diesen Zeitplan, um Überarbeitung zu vermeiden und die Zeit für die Familie besser zu organisieren. Planung : Es ist besser, den kommenden Tag am Abend zu planen. Nehmt euch Zeit, um jede Aufgabe zu erledigen.

: Es ist besser, den kommenden Tag am Abend zu planen. Nehmt euch Zeit, um jede Aufgabe zu erledigen. Technologien : Lernt die Tools für Projektmanagement, Videoanrufe und Zusammenarbeit kennen, die eure Aktivitäten erheblich vereinfachen können.

: Lernt die Tools für Projektmanagement, Videoanrufe und Zusammenarbeit kennen, die eure Aktivitäten erheblich vereinfachen können. Pausen: Macht kurze Pausen zum Ausruhen, um die Konzentration aufrechtzuerhalten, und nehmt euch Zeit für körperliche Aktivität und mentale Ruhe.

Dies wird euch helfen, euren Tag effizienter zu planen, die Arbeit im Heimbüro zu organisieren und eure Kräfte aufzuteilen.

× Erweitern © Surface/Unsplash Homeoffice-Karriere für Mütter

Fazit: Langfristige Perspektiven und Wachstum

Heute ermöglichen viele Unternehmen auch Remote-Formate, die den Zugang zu einer breiteren Palette von offenen Stellen gewährleistet und es euch ermöglicht, berufliche Aufgaben mit der Pflege der Familie zu kombinieren.

Flexibles Arbeiten für Mütter ist äußerst hilfreich und trägt zur Steigerung der Produktivität bei. Der Zugang zu Online-Kursen und Webinaren hilft dabei, neue Fähigkeiten zu entwickeln und sich weiterzubilden. Fernarbeit schließt auch die Möglichkeit der Kommunikation mit Kollegen und Fachleuten auf dem jeweiligen Gebiet nicht aus. Dies alles öffnet euch Türen für neue Karrieremöglichkeiten und kann zur persönlichen Weiterentwicklung beitragen.