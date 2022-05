Gekonnt kaufen und verkaufen auf dem Flohmarkt

Flohmärkte boomen. Zum einen ist der Verkauf und Kauf von Secondhandkleidung schon Pflicht in Sachen Nachhaltigkeit. Zum anderen beutelt das rasante Wachstum von Kindern auch den dicksten Geldbeutel irgendwann. Zum dritten hat sich während der flohmarktfreien Zeit so viel Zeug angesammelt, dass es höchste Eisenbahn ist, Platz in den Schränken für Neues zu schaffen.