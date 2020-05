Bienenfutter statt Kaugummi

× Erweitern © roha GmbH Saatgutautomat für Bienen

© fidbus e.V. Fidibus Saatgutautomat

Die Kitakinder vom Findorffer Elternverein Fidibus e.V. sind echte Imker, und wer Honig mag, sollte ihren mal probieren. 19 kleine Imkerïnnen kümmern sich um das fleißige Bienenvolk und erleben hautnah, was es bedeutet, eine eigene Imkerei zu betreuen haben einen Garten für (Wild-)Bienen und Insekten angelegt. Die Kinder werden dabei in den kompletten Prozess einer Imkerei einbezogen, pflegen ihr Bienenvolk, lernen Honigschleudern und Abfüllen, übernehmen das Etikettieren der Gläser und Entwerfen eines Logos sowie die Vermarktung des Honigs. Auch der Bau von Nisthilfen für Wildbienen, Überwinterung der Bienen, das Anlegen und die Pflege des Bienengartens sowie die Herstellung von Bienenwachskerzen und Cremes gehört zu ihren Aufgaben.

Wer die Kinder und ihr Naturschutzprojekt unterstützen möchte, kann bei sich auf dem Balkon oder Garten ganz einfach damit anfangen. Dazu hatten die Kinder und Eltern eine großartige Idee: Sie haben einen Kaugummiautomaten vor ihrem Bienengarten in der Meraner Straße 3 aufgestellt, aus dem man mit nur 50 Cent Kapseln mit Saatgut samt Broschüre mit Pflanztipps ziehen kann. Die leeren Kapseln kann man dort einfach wieder abgeben, damit sie neu gefüllt werden können.

Auch auf dem Firmengelände der roha Arzneimittel GmbH an der Rockwinkeler Heerstraße gibt es zwei eigene Bienenstöcke und jetzt auch einen Saatgut-Automaten, der früher mal Kaugummi im Bauch hatte. In leuchtendem Gelb hängt er am Eingang der roha arzneimittel GmbH und ist kaum zu übersehen. „Der Bienenschutz liegt uns sehr am Herzen, da wir Propolis – das Schutzharz der Biene – für einen Großteil unserer Produkte nutzen“, erklärt roha-Geschäftsführer Antonio Santos. Die spezielle Samenmischungen im Automaten hilft, Honig- und Wildbienen zu fördern. Die einjährige Blühmischung kommt in einer Kapsel für 20 Cent aus dem Automaten, für 50 Cent können sich die Bienen über eine mehrjährige Samenmischung freuen. Die Mehrwegkapseln können nach der Aussaat einfach in den Rückgabe-Behälter unter dem Automaten geworfen werden. Der Erlös aus dem Verkauf der roha-Samenkapseln fließt übrigens zurück an das Bienenretter-Projekt sowie zur Hälfte an den Verein Mellifera, der sich schon seit 1985 für eine wesensgemäße Haltung von Bienen und ihren Schutz einsetzt.