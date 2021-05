Geschichte(n) unter freiem Himmel

× Erweitern © FLMK Ferien Freilichtmuseum Kiekeberg

Wie klingen Hühner, wenn es Futter gibt, und wie ein wütender Hahn? Wie viele Kartoffeln werden heute geerntet? An neuen Stationen entdecken Eltern und Kinder gemeinsam das weitläufige Gelände des Freilichtmuseums. Sie lösen plattdeutsche Rätsel, bearbeiten Holz auf einer Zugbank und entdecken das Leben auf einem Bauernhof von 1800.

Die Mitmachstationen führen mit zahlreichen Angeboten über das gesamte Museumsgelände, durch die historischen Gebäude und Gärten. Dem 10-jährigen Livius Schuh gefällt die Plattdeutsch-Station am besten. „Man schiebt das Schieberätsel so, dass sie am Ende einen plattdeutschen Satz ergeben. Wenn man fertig ist, kann man auf der Rückseite erkennen, ob man recht hatte: Wenn man die Bausteine in die richtige Reihenfolge gebracht hat erkennt man ein Bild – wenn nicht, ist das Bild noch durcheinander“, erklärt er seine Lieblingsstation.

Bei Regen locken zudem das Haus des Handwerks, das Agrarium oder die Spielwelten unter die Dächer, und bei gutem Wetter laden die historischen Tierrassen und Gärten zum Spazieren ein. Auf dem im Herbst 2020 erneuerten Spielplatz im Heidedorf dürfen sich Erwachsene eine Pause gönnen, während die Kinder spielen.

Termine für den Besuch können unter www.kiekeberg-museum.de gebucht werden, am Einlass ist der Nachweis eines negatives Testergebnisses erforderlich. Der Eintritt kostet 9 Euro für Erachsene, unter 18 Jahren ist der Besuch kostenlos.