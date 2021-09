Kino, bis die Leinwand brennt!

× Erweitern © Studio Canal In 80 Tagen um die Welt

Oder: Premierenkino so weit das Auge reicht! Das 8. KIJUKO Filmfest zeigt vom 2. bis 10. Oktober 2021 wieder neun Tage lang neun großartige Kinder- und Jugendfilme – allesamt zum ersten Mal in Bremen!

So viele Premieren wollen natürlich festival-stilecht begleitet werden: Für das besondere Filmfest-Flair sorgen Gäste aus der Filmwelt, die Kinderjury, ein Trickfilmworkshop und die beliebte Kurzfilmrolle. So kommt Regisseurin Barbara Kronenberg zur Eröffnung ins City 46, um ihre schräge Komödie Mission Ulja Funk persönlich vorzustellen, in der sich die 12jährige Hobbyastronomin auf einen irren Roadtrip zu einem Meteroriteneinschlag durch Osteuropa begibt. Etwas ernster aber ebenfalls mit viel Humor erzählt, bietet Lügen haben kurze Beine eine berührende Vater-Sohn-Geschichte aus Frankreich.

Jede Menge Abenteuer versprechen In 80 Tagen um die Welt, die animierte Neuauflage des Klassikers, sowie die spanische Comicverfilmung Zip & Zap und die Kapitänsinsel. Wie gut sich der Wald als Kulisse filmischen Erzählens eignet, zeigt sich in zwei ganz unterschiedlichen Filmen: Im Spielfilm Nachtwald, den der in Bremen geborene Regisseur André Hörmann persönlich präsentieren wird, wagen sich Paul und sein bester Freund Max in die Bergwälder der schwäbischen Alb, um Pauls verschollenen Vater zu finden. Der Dokumentarfilm Lene und die Geister des Waldes wiederum überzeugt durch seine wunderschöne Erzählweise, die dazu einlädt, die Magie der Natur neu zu entdecken.

Eine Auswahl internationaler Festivalperlen erwartet auch die Jugendlichen: Das bewegende Roadmovie Moon Rock for Monday führt in atemberaubenden Bildern durchs australische Outback. Der österreichische Spielfilm Ein bisschen bleiben wir noch schildert visuell bezaubernd, aus der Perspektive von geflüchteten Kindern, den Kampf ums Bleiberecht. Und im poppigen Coming-of-Age-Film Alice Jùnior für Publikum ab 14 Jahren mischt die Titelheldin eine brasilianische Kleinstadt auf und liefert ein ermutigendes Plädoyer für Respekt und Akzeptanz queerer Menschen.

Den krönenden Abschluss des Festivals bildet die Preisverleihung mit Kurzfilmrolle, in der eine Auswahl an herausragenden Kurzfilmen schon den Kleinsten ab 4 Jahren größten Kinospaß beschert.

Für all jene, die nicht nur Filme sehen, sondern auch selbst produzieren wollen, bieten die Makemedia Studios im Rahmen des Filmfests wieder einen Trickfilmworkshop an. Interessierte Kinder zwischen 8 und 12 Jahren können sich ab sofort dazu anmelden. Und auch Schulklassen können noch einige der wenigen verbliebenen Plätze bei Sondervorstellungen buchen, die an den Wochentagen vormittags nach Terminabsprache angeboten werden.

Das komplette Programm und Infos zu den Tickets gibt es hier.