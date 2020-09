Großes Kino für kleine Cineasten

× Erweitern Sommer-Rebellen Kijuko Sommer-Rebellen

In seinem verflixten 7. Jahr ist auch beim Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO alles ein bisschen anders als sonst.

Das Kommunalkino City 46 feiert in diesem Jahr eine verkleinerte Ausgabe an nur drei Tagen, aber die sind mit sechs spannenden Filmen für alle Altersgruppen gefüllt. Auch die Kurzfilmrolle mit einem lustigen Programm für Kinofans ab 4 Jahren fehlt in diesem Jahr nicht. Den krönenden Abschluss bildet aber wie jedes Jahr die Preisverleihung, denn das Publikum ist aufgerufen, seinen Lieblingsfilm zu wählen. Da es in diesem Jahr erstmals keine Kinderjury gibt, die den KIJUKO-Filmpreis vergeben könnte, sind die Zuschauerïnnen gefragt: Im Anschluss an die Vorstellungen bewerten die Zuschauerïnnen die Filme und verhelfen ihrem Lieblingsfilm zum Publikumspreis.

Zur Auswahl stehen Bremer Premieren wie die deutsch-slowakische Koproduktion Sommer-Rebellen für Kinder ab 8 Jahren oder der dänische Animationsfilm Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne für alle ab 6. Und Jugendliche ab 13 Jahren begleitet Jella Haase im Film Kokon auf ihrem verwirrenden Weg ins Erwachsenenleben.

Gezeigt werden alle Filme am Festivalwochenende in gemütlicher Atmosphäre und selbstverständlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln bei deutlich reduzierter Platzanzahl. Sollten die Plätze in Kino 1 einmal nicht ausreichen, werden die Filme zeitgleich auch in Kino 2 gezeigt.

Schulklassen können alle Festivalfilme auch an den Wochentagen von Montag, den 28. September, bis Donnerstag, den 8. Oktober für Vorstellungen an den Vormittagen buchen. Die Reservierung für Schulklassen erfolgt unter 0421-56647630.

Das komplette Programm steht hier.