Großes Kino für junge Filmfans

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Vom 3. bis 11. Oktober 2026 ist das Bremer Kommunalkino CITY 46 wieder neun Tage lang fest in Kinderhand. Denn dann präsentiert das Filmfestival KIJUKO wieder das Neueste und Beste aus der Welt des Kinder- und Jugendfilms.

Kinokinder vor! Zu vielen Erstaufführungen in Bremen sind auch Filmschaffende eingeladen, die sich auf Interviews und Gespräche mit ihrem jungen Publikum freuen. Filmbegeisterte Kids zwischen 9 und 12 Jahren können mitentscheiden, welcher Film den KIJUKO-Filmpreis gewinnt. Wer in der Jury dabei sein möchte, bewirbt sich bis zum 13. September hier!

Im September gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Festival bei den KIJUKO-Club-Sonntagen. Tolle Kinder- und Jugendfilme, Filmgespräche, Spiel- und Bastelaktionen passend zum jeweiligen Film erwarten Kinder und ihre Eltern zum günstigen Ticketpreis von 4 Euro. Gestartet wird das Festival am Tag der Deutschen mit zwei kostenfreien Open-Air-Kinofilmen auf dem Hillmannplatz sowie dem offiziellen Eröffnungsfilm im City 46.

Vorstellungen für Schulen

Interessierte Schulklassen können sich im Vorfeld für Sondervorstellungen anmelden, die exklusiv für Schulen zwischen dem 5. und 9.10. vormittags stattfinden: Per Mail an wallraven@city46.de oder telefonisch unter 0421/566 476 30 (auch AB).

Euer Programm beim KIJUKO: