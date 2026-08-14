Großes Kino für junge Filmfans

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Vom 3. bis 11. Oktober 2026 ist das Bremer Kommunalkino CITY 46 wieder neun Tage lang fest in Kinderhand. Denn dann präsentiert das Filmfestival KIJUKO wieder das Neueste und Beste aus der Welt des Kinder- und Jugendfilms.
Kinokinder vor! Zu vielen Erstaufführungen in Bremen sind auch Filmschaffende eingeladen, die sich auf Interviews und Gespräche mit ihrem jungen Publikum freuen. Filmbegeisterte Kids zwischen 9 und 12 Jahren können mitentscheiden, welcher Film den KIJUKO-Filmpreis gewinnt. Wer in der Jury dabei sein möchte, bewirbt sich bis zum 13. September hier!
Im September gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Festival bei den KIJUKO-Club-Sonntagen. Tolle Kinder- und Jugendfilme, Filmgespräche, Spiel- und Bastelaktionen passend zum jeweiligen Film erwarten Kinder und ihre Eltern zum günstigen Ticketpreis von 4 Euro. Gestartet wird das Festival am Tag der Deutschen mit zwei kostenfreien Open-Air-Kinofilmen auf dem Hillmannplatz sowie dem offiziellen Eröffnungsfilm im City 46.
Vorstellungen für Schulen
Interessierte Schulklassen können sich im Vorfeld für Sondervorstellungen anmelden, die exklusiv für Schulen zwischen dem 5. und 9.10. vormittags stattfinden: Per Mail an wallraven@city46.de oder telefonisch unter 0421/566 476 30 (auch AB).
Euer Programm beim KIJUKO:
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1
03.10.2026 12:30
Die Winzlinge – Operation Zuckerdose
Zum Tag der deutschen Einheit lädt das 13. Bremer Kinder- & Jugendfilmfest KIJUKO Familien zum kostenfreien Open-Air-Kino ein.
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2
03.10.2026 18:00
Fritzi. Eine Wendewundergeschichte
Zum Tag der deutschen Einheit lädt das 13. Bremer Kinder- & Jugendfilmfest KIJUKO Familien zum kostenfreien Open-Air-Kino ein.
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3
03.10.2026 15:00
Das Geheimnis der gestohlenen Maske
Im Eröffnungsfilm des 13. Bremer Kinder- & Jugendfilmfests KIJUKO geht es auf Spurensuche in die Kolonialzeit.
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4
04.10.2026 11:00
Papayas große Reise
Publikum ab 5 Jahren sieht heute im KIJUKO-Festivalprogramm ein fantasievolles, kunterbuntes Animationsabenteuer aus Brasilien, das ohne Dialoge auskommt und in dem die Natur die wahre Heldin ist.
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5
04.10.2026 15:00
Gugus Welt
Der 11-jährige Gugu lebt mit seiner Oma Dilma in einem kleinen Ort in Brasilien und träumt davon, Fußballprofi zu werden. Gleichzeitig liebt er Glitzersteine...
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6
04.10.2026 17:30
Boys will be... What?
Im Rahmen des KIJUKO und zur Einstimmung auf den Herbstferienkurs für Jungs und junge Männer präsentiert Slammaster Sören Gätken ein ausgewähltes Programm aus Kurzfilmen.
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7
05.10.2026 15:00 - 18:00
KIJUKO Trickfilmworkshop
Im Rahmen des 13. Kinder- und Jugendfilmfestes können kreative Nachwuchsfilmer:innen zwischen 8 und 12 Jahren lernen, wie aus Kinoplakaten bewegte Bilder entstehen.
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8
09.10.2026 11:00
König der Landstreicher
Die 11-Jährige Meissy ist überglücklich, als ihr Vater Tom nach Jahren der Abwesenheit endlich wieder in ihrer Stadt auftaucht. Nur ihre Mutter ist alles andere als begeistert.
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9
09.10.2026 17:30
Iron Boy
Die Welt des 11-jährigen Christophe ist aus dem Gleichgewicht – im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, weil er ständig ohne Vorwarnung umkippt...
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10
10.10.2026 15:00
Koschka
Eigentlich hatte Jan für den Sommer ganz andere Pläne, als dem 8-Jährigen kurz vor den Ferien eine Katze zuläuft...
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11
10.10.2026 17:30
Sunny Dancer
Sommerferien in einem „Chemo-Camp“? Nie im Leben, wenn es nach der 17-jährigen Ivy ginge, die sich nach ihrer überstandenen Krebserkrankung in ein Schneckenhaus aus Sarkasmus und Wut zurückgezogen hat.
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12
11.10.2026 11:00
Der Zauber der blauen Geige
Die 10-jährige Molly lebt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder Jack im County Donegal, einer ländlichen Gegend Irlands.
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13
11.10.2026 15:00
KIJUKO Kurzfilmrolle
Der preisgekrönte Kinderkrimi für Zuschauer:innen ab 10 Jahren ist ein Zeitreisefilm und lebendige Geschichtsstunde in einem: