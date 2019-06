Guck mal, es sind Ferien!

× Erweitern Tanzalarm © KiKAMingaMedia

Eltern erinnern sich seufzend an das ZDF-Ferienprogramm mit Anke Engelke. Und was gibt's heutzutage für Kinder in der Flimmerkiste während der Sommerferien?

Von 1979 bis 1989 hieß es: „Alle machen blau, von Flensburg bis Oberammergau", dann konnte man sich bei Regen und wenn die Freunde alle im Urlaub waren die Langweile nachmittags an jedem Wochentag von der 13-jährigen Moderatorin und neuen Kinder- und Jugendserien sowie spannenden Reportagen vertreiben lassen.

Heute kann man als Eltern leicht den Eindruck bekommen, es gäbe nur noch hektische Cartoon-Serien mit nervtötenden Comicstimmen und sinnlosen Geschichten.

Neben den Kinderkanälen der privaten Sender wie Toggo, Nick und Disneychannel zeigen ARD und ZDF ihr Kinderprogramm inzwischen im Kika und bei Tivi. Und hier finden sich tatsächlich neben Animationsserien auch Kinofilme, die beliebte Mitmach-Show Tanzalarm sowie Natur- und Tierreportagen. Sogar die "Spiele ohne Grenzen" erleben in der Sommerolymipade "Krass nass" für Kinder eine Wiedergeburt.

Wer sich also nach dem vielen Schwimmen, Radfahren und Bolzen eine kleine Ruhepause verdient hat, darf sich getrost bei ausgesuchten Sendungen vor der Glotze entspannen. Und manchmal sogar mitbestimmen, was laufen soll: Vom 8. bis zum 26. Juli können alle Zuschauer abstimmen, welche Serie sie vom 31. Juli bis zum 25. August täglich um 19 Uhr sehen möchten. Sechs Animationsserien stehen zur Auswahl, abgestimmt wird online unter kika.de.

Schloss Einstein © KiKA 2019

Wer sich selbst gern mal auf dem TV-Bildschirm sehen möchte und vielleicht auch noch Schloss Einstein-Fan ist, sollte den Fotowettbewerb nicht verpassen: Die Zuschauer sind aufgerufen, ein Selfie von sich in Siegerpose einzusenden, mit dem sie es dann mit etwas Glück auf die Wall of Fame der nächsten Staffel schaffen. Der Wettbewerb läuft vom 15. Juli bis zum 6. August, unter allen Teilnehmern werden außerdem Fanpakete verlost.

Sportlich vor dem Sofa wird es regelmäßig beim Tanzalarm: Der neue Club dazu feiert im August Premiere im Kika. Neben vielen Promis fehlen natürlich auch Singa und die Tanzalarm-Kids nicht beim neuen Tanzalarm-Club, ab 5. August immer Montag bis Freitag um 10:20 Uhr.

Echte Abenteuer verspricht die nagelneue Live-Action-Serie Sam Fox: Extreme Adventures in der sich ein unerschrockener australischer Teenager gefährlichen Tieren und Naturkatastrophen stellt. Die Doppelfolgen werden in der Zeit vom 5. bis 24. August ausgestrahlt.

Und wer eine Portion Schadenfreude zu schätzen weiß, verpasst nicht die neue Staffel von Krass nass! Bei den Tigerenten-Club-Sommerspielen treten 12 Teams aus besten Freunden auf dem Wasserparcours um den Champions-Titel gegeineinander an.

Guckst du: Diese Sommerferien werden spannend, lustig und actionreich!