Kinder aus der Klemme holen

"Vertragt euch, wegen der Kinder!" Einfacher gesagt, als getan. Wenn Familien nach einer Trennung oder Scheidung zerstritten sind, leiden die Kinder oft am meisten darunter. Aber die Situation belastet die gesamte Familie, oft über Jahre hinweg. Ein neues Beratungsangebot soll betroffenen Eltern und Kindern helfen, Lösungswege zu finden.

Mit dem Programm "Kinder aus der Klemme" bietet das Jugendamt im Sozialzentrum Mitte/Östliche Vorstadt/Findorff diesen Familien Unterstützung an. Speziell geschulte Berater:innen vom Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Bremen, dem St. Theresienhaus und der Caritas zeigen Wege auf, wie sich Eltern auch in verzwickten Situationen einigen können, statt zu streiten.

Am Programm, das am 5. November 2021 startet und aus acht Gruppentreffen besteht, nehmen Kinder und Eltern zeitgleich in parallelen Gruppen teil. Mithilfe anderer Familien, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, werden gemeinsam Lösungen entwickelt. Ziel ist, dass die Eltern durch Unterstützung anderer Familien und den Berater:innen ihr Streitniveau reduzieren, sich besser in die Situation und akuten Bedürfnisse der Kinder einfühlen können und neue Wege zur Bewältigung ihrer Probleme in gemeinsamer Elternschaft finden. So sollen besonders die Kinder entlastet werden.

Die begleitete Kinder- und die Elterngruppe finden zeitgleich und überwiegend getrennt voneinander statt. Interessierte Eltern können sich unverbindlich telefonisch einen Termin zu einem Vorgespräch vereinbaren, bei Tina Neumann vom Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Bremen unter 0157-79531070 oder Rüdiger Riehm vom St. Theresienhaus unter Tel. 0179-7962932.

Die Gruppe trifft sich ab dem 5. November 2021 jeden zweiten Freitag an acht Terminen in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr in der Martin Luther Gemeinde in Findorff; Neukirchstraße 86. Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es eine Pause.