Kinder beim Verkehrsminister

Überraschungsgäste für Volker Wissing: Bei der Herbstsitzung der Verkehrsministerkonferenz am 12. und 13. Oktober 2022 in Bremerhaven gab’s am zweiten Tag Besuch von Kindern des Kidical-Mass-Bündnisses. Ihre Petition „Uns gehört die Straße“ mit überwältigenden 87.464 Unterschriften wollten sie dem Bundesverkehrsminister unbedingt persönlich überreichen. In ihrem Gesuch fordern sie ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht in allen Bundesländern.

„Seit Jahren wird von Verkehrswende geredet, doch es passiert viel zu wenig. Wir passen unsere Kinder an eine Umwelt mit immer mehr Autos an und stecken sie in Warnwesten, anstatt die Infrastruktur zu verbessern,

erklärte Kidical Mass-Organisatorin Simone Kraus.

Damit die Verkehrswende gelingt, sei es wichtig, dass sich alle Menschen auf dem Rad und zu Fuß sicher fühlen können. Gefordert wird daher ein Straßenverkehrsrecht, bei dem die ungeschützten Verkehrsteilnehmer:innen Vorfahrt haben – vor allem Kinder. Dazu müssten endlich die Rahmenbedingungen geändert werden, damit die Kommunen maximale Freiheiten zum Handeln bekommen. Jetzt sei es an der Politik und vor allem an Bundesverkehrsminister Volker Wissing, diese Forderungen in die Tat umzusetzen, so wie es im Koalitionsvertrag steht.

Unterstützung erhält die Kidical-Mass-Initiative dabei vom ADFC. Seine Bundesgeschäftsführerin Ann-Kathrin Schneider, unterstreicht:

„Die vielen Unterschriften für die Petition zeigen, dass diese Forderung breite Unterstützung bei den Menschen in Deutschland hat. Mit der Entgegennahme der Petition durch die Verkehrsminister:innen ist der Auftrag verbunden, endlich und sofort die Schutzbedürftigkeit von Kindern und allen Menschen in den Mittelpunkt des Straßenverkehrsrechts zu stellen – und nicht allein das Auto.

Jetzt sind wir gespannt, ob, wann und wie die Vorsitzende der Ministerkonferenz, die Bremer Mobilitätssenatorin Frau Dr. Maike Schaefer, die Forderungen umsetzen wird.