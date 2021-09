Bremer Kinder gestalten Wohnen³

× Erweitern © Cottonbro/Pexels WohnKlima

Lehrkräfte aufgepasst: Schüler:innen zwischen 10 und 16 Jahren können gemeinsam ihre kreativen Ideen zu einem besseren Wohnklima der Zukunft im Hafenmuseum präsentieren.

Stadtgärten und begrünte Dächer, Energie sparen oder anders heizen: Was hat unsere Art zu wohnen mit dem Klima zu tun? Bis zu 15 interessierte Gruppen können am Projekt teilnehmen und ein Modul für die Ausstellung "Wohnen³ besser.bezahlbar.bauen" bauen, die vom 5. Dezember bis 3. Juli im Hafenmuseum Speicher XI gezeigt wird.

Das Projektteam von "Eine Welt in der Schule" der Uni Bremen versorgt die teilnehmenden Gruppen mit Materialien, gibt Ideen und Impulse und veranstaltet einen kostenlosen Klimaworkshop im Hafenmuseum.

Gesucht sind Installationen, Visionen, Objekte, Videos und Bilder zum Thema Wohnklima weltweit oder in den eigenen vier Wänden.

Ausgangspunkt ist: Ein Pappkarton"

Die Gruppe kann ihn nach Belieben zerschneiden, bekleben oder auch zerlegen, um daraus dann zum Beispiel eine künstlerische Installation, einen Kurzfilm oder ein interaktives Objekt zu entwickeln. Ein Objekt wird von mindestens 8 Schüler:innen gemeinsam gestaltet, das groß oder klein sein kann, ein Gebäude-Modell oder eine Präsentation mit Zeichnungen, Bildern und Fotos oder Videos, es kann von der Decke abgehängt werden, an einer Stange hängen, auf dem Boden positioniert oder auf einem Sockel präsentiert werden.

Die Kinder und Jugendlichen dürfen Besucher:innen zum Nachdenken und Umdenken anregen oder auch zum Lachen bringen. Für die Dokumentation des Projektverlaufs werden Spiralbücher zur Verfügung gestellt, in denen Fotos, Skizzen, Texte, Tagebucheinträge oder andere Ideen gesammelt und neben dem Objekt gezeigt werden können. Außerdem erhalten die Gruppen einfaches Werkzeug zum Bearbeiten der Pappe, ein Stromkostenmessgerät, das Memoryspiel „Ein guter Tag hat 100 Punkte“, eine Infomappe mit Link- und Literaturtipps sowie das Buch zur Ausstellung "Wohnen³".

Bis zu 10 Gruppen sind zum Einstieg in das kreative Arbeiten zu einem der kostenlosen Workshops eingeladen, die zwischen September und Dezember im Hafenmuseum Speicher XI stattfinden. Bei Experimenten, Aktionen und Präsentationen erfahren die Teilnehmer:innen dort mehr zum Thema Bremen und Klima.

Die Infoveranstaltung für Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeitende findet am 28. September 2021 statt. Die Anmeldung und die Materialbestellung erfolgen bei Ulrike Oltmanns per E-Mail an u.oltmanns@uni-bremen.de oder telefonisch unter 0421-21869775.

Hier gibt es weitere Infos zum Wohnklima-Projekt.