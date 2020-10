Gesucht: Das beste Kinderhörspiel 2020

× Erweitern © Yarruta/123rf.com ARD Hörspieltage Kid listen music at home. Hipster child with retro vintage radio

"Warzenbuckels Fabelwesen" oder "Kannawoniwasein! Manchmal fliegt einem alles um die Ohren"? Ob Märchen, spannende Krimis oder Abenteuer im Weltraum: Bei der Auswahl der nominierten Kinderhörspiele für die große Preisverleihung ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei.

Jedes Jahr konkurrieren auch die besten und neuesten Produktionen für Kinder bei den ARD Hörspieltagen um den ersten Platz. Dieses Jahr finden sie ab dem 22. Oktober online statt. Wer am 7. November als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgeht, entscheidet die fünfköpfige Jury: Insgesamt 12 Kinderhörspiele der ARD, des Deutschlandradios sowie von ORF und SRF sind in diesem Jahr in der Auswahl. Zu hören sind sie auf der offiziellen Internetseite und in der ARD Audiothek. Außerdem stehen dort zahlreiche Geschichten zum Zuhören von "Hase und Igel" bis "Warum Mama einen Vogel hat und ich nur einen halben Hund" als MP3 zum kostenlosen Download bereit.

2019 ging der Preis an Angela Gerrits für „Eineinhalb Wunder und ein Spatz“, vom Hessischen Rundfunk. Nominiert für den Kinderhörpielpreis 2020 sind unter anderem "Das letzte Schaf", "Wir nannten ihn Tüte" und "Das Wunder von Narnia".

Die nominierten Kinderhörspiele sind hier zu finden, an selber Stelle wird dann am 7. November das prämierte Stück bekannt gegeben: Gleich reinhören und mitfiebern! Und ab dem 8. November wird dort exklusiv das neue Hörspiel "Prinzessin Rosenblüte" von Kirsten Boie veröffentlicht!