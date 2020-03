× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Kinder machen Kunst, Exprimendi

PickPock, der Atelierspecht von Exprimendi

Das Kunstatelier Exprimendi geht online: Auf ihrer Homepage bietet Kunstpädagogin Halka Breyhan unter dem Menüpunkt "Ideen" kreative Ideen zum Selbermachen an: Malen, Zeichnen, Lachen, Basteln, kreatives Schreiben, und sogar Koch- und Backrezepte finden sich.

Wer schon mal einen Workshop in der Kunstschule besucht hat, kennt natürlich längst PickPock, den Atelierspecht. Alle anderen können ihn jetzt kostenlos kennen lernen: Jeden Donnerstag und Sonntag in der schulfreien Corona-Zeit erleben Kids mit ihm zusammen ein neues Abenteuer, das zum kreativ werden anregt. Der kreative Vogel hat auch seinen eigenen Blog, in dem er zweimal die Woche eine neue Geschichte erzählt.

