Wenn Kinder pflegen

Fast eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Deutschland kümmern sich um chronisch kranke oder pflegebedürftige Angehörige, hat das Bundesfamilienministerium gezählt. In Bremen haben sie seit Herbst 2020 erstmals einen Treffpunkt.

Diese so genannten „Young Carers“ werden kaum wahrgenommen, da sie sich nach der Schule zu Hause um die kranke Mama, Papa, Oma, Opa oder Geschwister kümmern. Oft fehlt die Zeit für soziale Kontakte mit Gleichaltrigen, Hobbys und Vereinstreffen. Dazu kommt die ständige Angst um eine geliebte Person, und oft ist niemand da, dem sie ihr Herz ausschütten könnten. So wie Lena aus Bremen, die mit Mutter und Schwester zusammen den Schwager pflegt, der seit Jahren im Wohnzimmer im Wachkoma liegt. Seitdem Lena 12 ist, geht sie nach der Schule einkaufen und übernimmt die Hausarbeit, oft auch die direkte Pflege des Schwagers: Sie wäscht ihn, wechselt den Verband und gibt ihm Nahrung über die Sonde. Schulfreunde bringt sie nicht mit nach Hause. Sie kapselt sich ab, schaffte so gerade den Hauptschulabschluss und war für sechs Monate in der Kinderpsychiatrie.

Zusammen stark sein in Bremen

Um Lena und anderen Kindern in ähnlichen Situationen eine Anlaufstelle zu bieten, hat der Paritätische Pflegedienst Bremen den ersten Treffpunkt Norddeutschlands für sie eingerichtet. Der PPD Bremen wurde vor 26 Jahren gegründet und hat inzwischen zehn Einsatzstellen, an denen 320 Mitarbeiterïnnen für rund 1000 Menschen im Einsatz sind. Als ambulanter Pflegedienst bieten sie häusliche Krankenpflege, Hilfen in der Hauswirtschaft, Betreuung und verschiedene Angebote, wie Kurse und Treffs an. Seit 2020 auch den ersten Treff für pflegende Kinder und Jugendliche in Norddeutschland. Unter dem Motto „Zusammen stark sein“ findet immer am letzten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr in Hemelingen ein Treffen für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 20 Jahren statt. Zwei ehrenamtliche Pflegefachkräfte bieten dort einen vertraulichen Raum, um sich in lockerer Atmosphäre mit anderen auszutauschen und Ansprechpartner für Fragen und Sorgen zu finden. Unter der Telefonnummer 0421-9585701 kann vorab Kontakt aufgenommen werden und bei Wunsch auch ein Termin für ein persönliches, anonymes Gespräch außerhalb des Treffs vereinbart werden.

Young Carers online

Auch auf der Internetseite der Young Carers finden pflegende Kinder und Jugendliche wie Lana zusammen, und in Erfahrungsberichten und Blogs erzählen sie von ihren Erfahrungen und laden zum Austausch ein: „Hi, ich bin Lana! Seitdem ich 8 Jahre alt war, musste mein Vater aufgrund seiner Nierenerkrankung oft ins Krankenhaus. In dieser Zeit ging es mir sehr schlecht, da ich keine Hilfe meiner Verwandtschaft bekam. Meistens fühlte ich mich hilflos und allein. Selbst viele meiner Lehrer, von welchen ich mir eigentlich Hilfe erhofft hatte, interessierte es scheinbar nicht… Es war einfach niemandem bewusst, wie es mir wirklich ging. Aus diesem Grund kannst du mir hier schreiben und mit mir reden, wenn du magst. Ich weiß, wie es dir geht und werde immer ein offenes Ohr für dich haben.“

Wer Lana und andere Kinder, die pflegen, im Internet treffen möchte, schaut bei young-carers.de vorbei. Wer sich in Bremen austauschen möchte, kommt zu den Dienstags-Treffen beim ppd-bremen.de