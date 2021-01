Kinder fragen, das Radio antwortet

× Erweitern © Yarruta/123rf.com ARD Hörspieltage

Der Norddeutsche Rundfunk hat sein Radioprogramm für Kinder der aktuellen Pandemiesituation angepasst. Montags bis freitags kommt bei NDR Info Spezial die Sendung Mikado jetzt sogar zweimal täglich, und sonntags das Best-of der Woche.

Jeden Wochentag gibt es in der Sendunge "Mikado" ab 19 Uhr neue Geschichten, Reportagen, Interviews, Kindernachrichten und Comedy zu aktuellen und spannenden Themen wie "Tiere im Winter", "Bücherwürmer" oder "Was es am Himmel zu sehen gibt", am nächsten Tag um 14 Uhr wird die Sendung wiederholt. Schon um 18:50 Uhr läutet der "Ohrenbär" die Radiostunde für Kinder ein. Freitags um 19 Uhr klingt die Woche dann mit einem Hörspiel aus, und am Sonntag ab 8.04 Uhr gibt es eine Stunde lang die Zusammenfassung der Wochenthemen im Best-of. Wer eine Sendung verpasst hat, kann sie online im Mikado-Podcast und im Hörspiel-Podcast nachhören.

Im Corona-Podcast Kinder fragen, Professor Drosten antwortet erklärt der berühmte Virologe regelmäßig wissenschaftliche Zusammenhänge und verrät zum Beispiel, welche Farbe das Virus hat, wie man sich vor Corona schützen kann und vieles mehr, was Kinder jetzt wissen wollen. Die kommenden Mikado-Sendungen und weiteres Radioprogramm für Kinder findet ihr laufend aktualisiert auch in unserem Kalender.

Zu den DAB+-Empfangsmöglichkeiten und zu NDR Info Spezial im Internet.