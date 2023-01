Eine neue Kinderambulanz für Bremen

× Erweitern © Canva Kinderarzt, Kinderambulanz

Im ehemaligen Kinderimpfzentrum Am Brill soll ab Mitte Januar bis zum 18. März 2023 eine Ambulanz für 0- bis 17-Jährige eingerichtet werden, die überfüllte Kinderarztpraxen entlasten soll.

Saisonale Erkrankungen, wie Grippe und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) sorgen derzeit in ganz Deutschland für überfüllte Wartezimmer, und auch die Kinderärzt:innen in Bremen schlagen Alarm. Zu ihrer Unterstützung soll die temporäre Kinderambulanz eine alternative kinder- und jugendärztliche Grundversorgung anbieten und zur Entlastung des stationären Bereichs sowie der Kindernotaufnahme beitragen.

Patient:innen mit saisonalen Erkrankungen, akuten Atemwegsinfekten, unklaren Hautausschlägen im Sinne von "Kinderkrankheiten" wie Windpocken, Masern, Hand-Fuß-Mund-Krankheit und weitere werden in der Ambulanz behandelt, sofern sie in ihrer eigenen Kinderarztpraxis keinen Termin bekommen oder an keine Praxis gebunden sind.

Während der Öffnungszeiten wochentags zwischen 9 und 16 Uhr können Eltern zuerst mit dem medizinischen Callcenter Kontakt aufnehmen, wo eine telefonische ärztliche Beratung im Sinne einer ersten Anlauf- und Beratungsinstanz stattfindet. Sollte sich im Gespräch die Notwendigkeit einer direkten Patientenvorstellung ergeben, so wird ein Vorstellungstermin in der Kinderambulanz Am Brill vereinbart.

Je nach Gesprächsverlauf erfolgt eine Beratung, Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ("Kindkrank") oder eine Zuweisung an die Behandlungskapazität Am Brill sowie Sonderzuweisungen an eine stationäre Versorgung oder weitere Praxen. Für diese Aufgaben wird in der Kinderambulanz medizinisches Personal, das eigentlich für das Impfen zuständig ist, eingesetzt.

Wir erleben aktuell eine absolute Ausnahmesituation in der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Deswegen ist es angebracht, dass wir hier im Sinne des Bevölkerungsschutzes kurzfristig einspringen. Klar ist aber auch, dass das wirklich nur eine vorübergehende Unterstützung ist,

erklärt Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard.

Die Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen begrüßen das Angebot in der aktuell starken Belastungsphase und haben die finanzielle Beteiligung der Krankenkassen zugesagt. Sie weisen aber auch darauf hin, dass das Hauptproblem der aktuellen Überbelastung nicht in erster Linie finanziell ist, sondern dass ausreichend Fachkräfte in der Kinder- und Jugendmedizin – Mediziner, MFAs und Pflegekräfte - in den Praxen und Kliniken aus unterschiedlichen Gründen aktuell nicht verfügbar sind.

Wir hoffen, dass die Einrichtung der Kinderambulanz Am Brill eine zeitweilige Entlastung vor allem für bislang unversorgte Familien und Geflüchtete in der aktuellen Infektwelle bedeuten wird. Aber auch das Angebot, die Familien mit kranken Kindern zunächst telefonisch zu beraten, bedeutet eine große Hilfe, denn angesichts der großen Zahl von Anrufen sind die meisten Kinder- und Jugendarztpraxen derzeit telefonisch oft schlecht zu erreichen. Mittelfristig müssen wir aber zu nachhaltigeren Maßnahmen kommen, um die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Land Bremen zukunftssicher zu machen,

erläutert Dr. med. Stefan Trapp, Landesvorsitzender Bremen des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e. V. (BVKJ).

Derzeit wird noch die IT eingerichtet, bis spätestens Mitte Januar soll die Eröffnung stattfinden, die wir hier rechtzeitig bekanntgeben werden.