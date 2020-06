Kinderbauernhof wieder geöffnet

× Erweitern © St. Petri Bremen Kinderbauernhof Tenever wieder geöffnet

Museen, Tierparks und andere Freizeitangebote: Trotz vieler Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen strengen sich alle gehörig an, den Corona-gebeutelten Familien möglichst schnell wieder Abwechslung und Spaß außerhalb der eigenen vier Wände zu bieten.

Und so hat auch der Kinderbauernhof Tenever ein Hygienekonzept entwickelt, unter dem es möglich ist, Kindern bis 14 Jahren in Begleitung der Eltern den sicheren Besuch bei den Tieren zu erlauben. Auf dem Hof, im Garten und in den Ställen können jetzt jeweils 10 Kinder gleichzeitig für jeweils 2 Stunden wieder tatkräftig mithelfen: Und zwar immer mittwochs, donnerstags und freitags bis vorerst 26. Juni zwischen 10 und 16 Uhr.

Auch wenn öffentliche Fütterungen noch nicht wieder stattfinden, das Picknicken nicht erlaubt und auch das Strohparadies im Juni noch geschlossen ist, finden sich auf dem großen Farmgelände ausreichend Möglilchkeiten zum Spielen, Austoben und für Begegnungen mit den Schafen, Ziegen, Kaninchen, Minischweinen, Hühnern, Gänsen und Enten.