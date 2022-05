Kindermode im Frühjahr 2022: Das sind die Trends

× Erweitern Kindermode © Canva

Draußen blüht die Natur, die Temperaturen klettern nach oben und Groß und Klein freuen sich über viele Sonnenstunden. Das Frühjahr lädt zu abwechslungsreichen Outdoor-Aktivitäten ein – zum Beispiel in Form eines Ausflugs in den Tierpark oder Freizeitpark, aber auch abenteuerlichen Stunden auf dem Spielplatz. Dabei bringt die aktuelle Saison wieder tolle Modetrends mit sich, die für Begeisterung und strahlende Augen bei den Kindern sorgen. Welche Kleidung für die Kids derzeit besonders angesagt ist und wie die Trendteile im Alltag und der Freizeit am besten kombiniert werden können, verraten wir hier.

Kleidung in sanften und harmonischen Farben ist jetzt angesagt

Auf der Suche nach Frühlingsmode für Kinder finden Eltern online eine große Auswahl an schönen Trendteilen: In diesem Jahr steht Kleidung in sanften und harmonischen Farben wie Hellgrau, Puderrosa, Creme und Beige im Fokus. Die Farbtöne sind neutral und lassen sich untereinander vielseitig kombinieren. Für einen hübschen Alltagslook können die Kids ein Langarmshirt in gedeckten Tönen zu einer hellen Leggings und Ballerinas tragen. Raffiniert und verspielt sind Oberteile mit Volants und Rüschen. Auch Volantröcke mit Stickereien und Verzierungen gehören zu den Trends und sind eine gute Wahl für romantische Ensembles. Lässig und sportlich dagegen ist ein Outfit mit einer bequemen Cargohose in Khaki und Naturtönen, unifarbenem T-Shirt und Turnschuhe. Noch cooler wird der Look mit einem locker sitzenden Sweater – ob schlicht oder mit einem farbenfrohen Print.

Auch bunte und auffällige Styles sind im Frühling nicht wegzudenken

Neben Kleidungsstücken in zarten Nuancen sind auch bunte und auffällige Styles für Kinder ein absolutes Must-Have in diesem Frühling. Die farbenfrohen Trendteile bringen die Kinderaugen zum Leuchten und sorgen auf Anhieb für gute Laune. Ein echter Klassiker sind T-Shirts, Langarmshirts, Sweater und Kleider mit niedlichen und wilden Tiermotiven, welche die Fantasie der Kleinen anregen und die Blicke gekonnt auf sich lenken: ob putzige Häschen, witzige Äffchen oder exotische Zebras. Ein Hingucker sind ebenfalls Oberteile und Hosen mit Prints wie Piraten, Dinos und Monstern. Kombinieren lassen sie sich super mit einer Jeansjacke und Klettschuhen. Ein weiterer Modetrends für Kinder ist bunte Kleidung mit floralen Mustern, Herzchen-Designs sowie zauberhaften Ballerina-Aufdrucken, die sich für Alltag und Freizeit eignet.

Fröhlicher Modefrühling mit diesen Kinderjacken

Da das Wetter im Frühling teilweise noch wechselhaft ist und die Temperaturen tagsüber schwanken können, sollten Kinder ausreichend warm angezogen sein, ohne zu frieren oder zu schwitzen. Eine passende Übergangsjacke darf daher bei keinem Kinderoutfit fehlen. Eine geeignete Wahl sind allgemein Softshelljacken, leichte Regenjacken, Fleece-Jacken sowie auch dünne Steppjacken. Die Modelle überzeugen durch wasserabweisende und winddichte Eigenschaften und bieten einen angenehmen Wärmeschutz. In diesem Modefrühling sind unifarbene Jackenmodelle in Tönen wie Blau, Khaki, Hellgrau, Gelb sowie Puderrosa und Lila ein Trend. Auch Übergangsjacken in fröhlichen Designs mit Fischen, bunten Punkten, Sternen, Autos und wilden Dinos gehören zu den Favoriten. Ein weiteres Highlight in dieser Modesaison sind Jacken im Color Blocking mit lebendigen und kräftigen Farben, die einen schönen Kontrast schaffen.

Klettschuhe und Turnschuhe für den Frühling

× Erweitern © Canva Kindermode, Turnschuhe

Mit jeder Jahreszeit wird es auch wieder Zeit für einen Schuhwechsel. Im Kindesalter wachsen die Füße schnell – und Modelle, die erst wenige Monate zuvor gekauft worden waren, können bereits zu klein sein. Beim Kauf neuer Kinderschuhe gibt es einiges, das Eltern beachten sollten:

Um den Kindern ein optimales Abrollen zu ermöglichen und sämtliche Bewegungen nicht zu hemmen, sollte der Schuh weich und biegsam sein sowie ein leichtes Gewicht besitzen.

Eine Sohle mit einem Profil gibt den Kleinen Halt und Sicherheit beim Laufen – vor allem auf unebenen oder nassen Untergründen.

Besonders Kinderfüße sind zart und empfindlich. Für ein angenehmes Tragegefühl sorgen Schuhe aus atmungsaktiven und weichen Obermaterialien. Diese beugen zudem Druck- und Scheuerstellen vor.

Und schließlich kommt es auf die richtige Schuhgröße an: Bei jedem Schuhkauf sollten die Füße der Kids im Vorfeld ausgemessen werden. Die Schuhe sollten dabei weder zu groß noch zu klein gekauft werden. Für die perfekte Passform spielt zudem auch die Breite des Fußes eine Rolle.

In diesem Frühling sind Klettschuhe für Jungen und Mädchen ein großer Trend. Die Modelle eignen sich super für das frühlingshafte Wetter und passen zu Hosen, Röcken und Kleidern. Ein Blickfang sind Schuhe mit niedlichen Verzierungen wie Herzen, Tiermotiven, Sternchen und Blumen. Auch Turnschuhe sind eine tolle Wahl für die Übergangszeit und können perfekt zum Spielen und Toben getragen werden. In knalligen Farben und auffälligen Designs bekommen sie die Aufmerksamkeit der Kids und runden jedes Kinderoutfit ab. Mit ihrem atmungsaktiven Obermaterial bieten sie besten Tragekomfort an wärmeren Tagen.