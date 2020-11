Das Kinderradio wird zur Zeitmaschine

× Erweitern © ARD Kinderradionacht ARD Kinderradionacht

Am 27. November wird das Radio zur Zeitmaschine und alle Kinderzimmer verwandeln sich in Roboterwerkstätten, Raketen oder andere Orte von morgen! Ab 20 Uhr dreht sich der 14. ARD-Radionacht für Kinder nämlich alles um die Zukunft, und dann wird fünf Stunden lang von neuen Welten geträumt, coole Roboter werden erfunden und Ideen ausgedacht, wie wir Menschen wohl in vielen Jahren essen, schlafen und uns kleiden werden.

Auch wenn die Radionacht dieses Jahr nicht in Kitas, Schulen oder Vereinen in der großen Gruppe gefeiert werden darf, können zuhause alle eine tolle Party veranstalten. Damit der lange Abend nicht zu einem einfachen Zuhör-Marathon wird, lädt das komplette Programm zum Mitmachen, Fantasieren und Freunde treffen ein. Schon vor dem Event können sich Kinder bestimmte Geschichten und Beiträge aussuchen, zu denen sie sich mit anderen übers Radio treffen und telefonisch live austauschen können.

Wer sich mit einer anderen Familie treffen und die Radionacht als Übernachtungsparty planen möchte, findet auf der Internetseite tolle Rezepte für Zeitreise-Kapseln, Käse-Roboter und einen echten Zukunftswunschpunsch. Um die Wartezeit abzukürzen, gibt's knifflige Zukunftsfragen, und mit vielen Tipps zum Toben, Basteln und Spielen sind auch die Zuhörpausen bestens gefüllt.

Per Telefon und im Online-Gästebuch können Kinder ebenfalls mitmachen: Auch hier geht es um die wichtigen Fragen der Zukunft: Wie wollt ihr leben? Wie werdet ihr mit euren Freunden sprechen? Und leben die vielleicht gar nicht mehr auf der Erde? Welche Erfindung unser Leben nützlich wäre, können sich Kinder jetzt ausdenken und damit beim Ideenwettbewerb mitmachen.

Alle Kinderradiosender und Internetradios, die die Radionacht ausstrahlen, sind hier zu finden.

Das komplette Mitmacheft mit allen Stationen und Aktionen gibt's hier.