Mini-Schnäppchen – Maxi-Spaß

Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die Kinder wachsen immer wie Unkraut, und Flohmärkte sind die perfekte Gelegenheit für Familien, neue Lieblingsstücke zu entdecken. Ob saisongerechte Kleidung für die Kinder, liebevoll erhaltenes Spielzeug oder nachhaltige Schätze fürs Zuhause: Hier wird gestöbert, gefeilscht und Freude geteilt. Wir zeigen die schönsten Märkte in Bremen und Umgebung, die euch das ganze Jahr über begleiten – für jede Saison, jeden Geschmack und jede Familie.
Außerdem groß im Kommen: Tauschbörsen, die kleinen Geschwister der Flohmärkte. Ob Kleidung, Bücher oder Spiele, hier wechselt Guterhaltenes 1 : 1 die Besitzer:innen – ganz ohne Geldausgeben, Standmiete und Stress.
Hier warten deine Schätzchen:
16.08.2026 11:00 - 15:00
Piccolino
Beim beliebten überdachten Secondhand-Markt für Kinderbekleidung und Spielzeug finden Besucher:innen Guterhaltenes vom Säuglingsbedarf bis zur Teenie-Bekleidung.
17.05.2026 11:00 - 15:00
Piccolino
Die Schnäppchenjagd auf gut erhaltene Kindersachen geht wieder los. In der Messehalle 4 gibt es alles rund ums Kind, von der Umstandsmode über den Kinderwagen bis zum Laufrad, Bücher und natürlich Baby- und Kinder-Kleidung.
07.03.2026 11:00 - 14:00
Fahrrad- und Kindersachenflohmarkt
Der Förderverein der Grundschule Heiligenrode e.V. veranstaltet Kinderflohmarkt, auf dem Kinderbekleidung, Spielzeug und Bücher angeboten werden.
15.03.2026 13:00 - 16:00
Rund ums Kind
An rund 50 Ständen werden gut erhaltene Kinderbekleidung, Spielzeuge und Bücher angeboten und verkauft.
15.03.2026 13:00 - 16:00
Flohmarkt für Kindersachen
Im Bürgerhaus Mahndorf darf wieder gestöbert werden. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Ausrichter ist der ev. Kindergarten St. Nikolai Mahndorf.
15.03.2026 14:00 - 17:00
KiJuFlo Remberti
Alle Generationen sind willkommen. Es gibt Kaffee, Kuchen und Snacks -die Erlöse fließen in Projekte für Kinder und Jugendliche der St. Remberti-Gemeinde.
22.03.2026 09:30 - 15:00
Knirps & Kram
Am Vormittag können Familien beim Bummel über den Kinderflohmarkt Spielzeuge, Bekleidung oder Accessoires fürs Kinderzimmer erstehen.
12.04.2026 13:00 - 17:00
Kinderflohmarkt Borgfeld
Einer der größten Secondhand-Märkte für Kinderbekleidung und Spielsachen in Bremen, der auf der Festwiese neben der Schützengilde ausreichend Platz für über 250 Verkaufstische unter freiem Himmel bietet.
12.04.2026 11:00 - 14:00
Kinderflohmarkt
Stöbern, entdecken und sparen: Beim Kinderflohmarkt im Rathaussaal Oyten bieten rund 30 private Anbieter:innen alles rund ums Kind an.
26.04.2026 11:00 - 16:00
Trödeln in der Schwabensteinstraße
Zum Auftakt der Flohmarktsaison verwandelt sich die Straße in einen lebendigen Treffpunkt zum Stöbern, Flanieren, Kaffeetrinken und Kreativsein.
31.05.2026 11:00 - 16:00
Dorf-Flohmarkt
Im ganzen Dorf stellen Anwohner:innen ihre Schätze in den Garten oder auf Tischen an die Straße, um sie den begeisterten Schnäppchenjäger:innen anzubieten.
06.06.2026 11:00 - 16:00
Trödeln auf der Überseewiese
Die Flohmärkte der "Jetzt Hier Quartiersentwicklung" stehen für Nachbarschaft, Nachhaltigkeit, Schnäppchenjagd und Familienspaß.
30.08.2026 11:00 - 16:00
Trödeln im Kaffeequartier
Im Kaffeequartier in der Überseestadt zieht Leben ein – und 2026 auch ein neuer Flohmarkt! An zahlreichen Ständen gibt es (Kinder‑)Kleidung, Spielzeug, Bücher, Deko und vieles mehr zu entdecken.
05.11.2016 10:00 - 13:00
Kinderflohmarkt
An bis zu 30 Ständen, verteilt auf zwei Etagen, werden Kleidung, Spiele, Spielzeug und mehr angeboten.
10.03.2026
Kleidertausch im PopUp
Wer nicht immer alles neu kaufen, aber trotzdem frischen Wind in den Kleiderschrank bringen möchte, ist hier richtig.
04.03.2026 14:00 - 16:00
Büchertausch
Stadtteilfiliale der Sparkasse Findorff
Bringt bis zu fünf Bücher mit, entdeckt neue Schätze und lest in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit anderen – ganz ohne Konsumstress, dafür mit Snacks, Getränken und nettem Austausch.
05.07.2026 14:00 - 16:00
Büchertausch
Kleidertauschladen am DorffPlatz
Jeden zweiten Monat wird in der Klimazone getauscht, um nachhaltiges Miteinander und eine neue Art der Gemeinschaftsökonomie zu fördern. Dieses Mal geht es um das schönste Unterhaltungsprogramm: Bücher!
31.05.2026 14:00 - 16:00
Spiele- und Puzzle-Tausch
Kleidertauschladen am DorffPlatz
Beim diesmonatigen TauschRausch der Klimazone werden Spiele und Puzzles für Kinder und Erwachsene getauscht. Es gilt wie immer:
13.09.2026 14:00 - 16:00
Fahrradteile-Tausch
Kleidertauschladen am DorffPlatz
Getauscht wird alles rund um Bremens nachhaltigstes Fortbewegungsmittel: Luftpumpen, Sattelbezüge, Schlösser, Körbe, Handyhalterungen und weitere Fahrradausstattung und Ersatzteile.
29.11.2026 14:00 - 16:00
Weihnachtsdeko-Tausch
Kleidertauschladen am DorffPlatz
Jeden zweiten Monat wird in der Klimazone getauscht, um nachhaltiges Miteinander und eine neue Art der Gemeinschaftsökonomie zu fördern. Dieses Mal geht es um das schönste Fest des Jahres!
