Mini-Schnäppchen – Maxi-Spaß

Kindersachen-Flohmärkte durchs ganze Jahr

Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die Kinder wachsen immer wie Unkraut, und Flohmärkte sind die perfekte Gelegenheit für Familien, neue Lieblingsstücke zu entdecken. Ob saisongerechte Kleidung für die Kinder, liebevoll erhaltenes Spielzeug oder nachhaltige Schätze fürs Zuhause: Hier wird gestöbert, gefeilscht und Freude geteilt. Wir zeigen die schönsten Märkte in Bremen und Umgebung, die euch das ganze Jahr über begleiten – für jede Saison, jeden Geschmack und jede Familie.

Außerdem groß im Kommen: Tauschbörsen, die kleinen Geschwister der Flohmärkte. Ob Kleidung, Bücher oder Spiele, hier wechselt Guterhaltenes 1 : 1 die Besitzer:innen – ganz ohne Geldausgeben, Standmiete und Stress.

Hier warten deine Schätzchen:

  • 1
    piccolino-markt, Weser-Ems-Halle Oldenburg

    16.08.2026 11:00 - 15:00

    piccolino* Markt Oldenburg

    Beim beliebten überdachten Secondhand-Markt für Kinderbekleidung und Spielzeug finden Besucher:innen Guterhaltenes vom Säuglingsbedarf bis zur Teenie-Bekleidung.

  • 2
    piccolino* Flohmarkt

    17.05.2026 11:00 - 15:00

    piccolino* Markt Bremen

    Die Schnäppchenjagd auf gut erhaltene Kindersachen geht wieder los. In der Messehalle 4 gibt es alles rund ums Kind, von der Umstandsmode über den Kinderwagen bis zum Laufrad, Bücher und natürlich Baby- und Kinder-Kleidung.

  • 3
    Fahrräder, Kinder, Flohmarkt, Reparatur

    07.03.2026 11:00 - 14:00

    Grundschule Heiligenrode

    Der Förderverein der Grundschule Heiligenrode e.V. veranstaltet Kinderflohmarkt, auf dem Kinderbekleidung, Spielzeug und Bücher angeboten werden.

  • 4
    Flohmarkt, Kindersachen

    15.03.2026 13:00 - 16:00

    Grundschule am Baumschulenweg

    An rund 50 Ständen werden gut erhaltene Kinderbekleidung, Spielzeuge und Bücher angeboten und verkauft.

  • 5
    Flohmarkt für Kindersachen

    15.03.2026 13:00 - 16:00

    Bürgerhaus Mahndorf

    Im Bürgerhaus Mahndorf darf wieder gestöbert werden. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Ausrichter ist der ev. Kindergarten St. Nikolai Mahndorf.

  • 6
    KiJuFlo, Flohmarkt, Kindersachen

    15.03.2026 14:00 - 17:00

    St. Remberti Gemeinde

    Alle Generationen sind willkommen. Es gibt Kaffee, Kuchen und Snacks -die Erlöse fließen in Projekte für Kinder und Jugendliche der St. Remberti-Gemeinde.

  • 7
    Flohmarkt

    22.03.2026 09:30 - 15:00

    Bürgerzentrum Neue Vahr

    Am Vormittag können Familien beim Bummel über den Kinderflohmarkt Spielzeuge, Bekleidung oder Accessoires fürs Kinderzimmer erstehen.

  • 8
    Kinderflohmarkt Borgfeld

    12.04.2026 13:00 - 17:00

    Festwiese Borgfeld

    Einer der größten Secondhand-Märkte für Kinderbekleidung und Spielsachen in Bremen, der auf der Festwiese neben der Schützengilde ausreichend Platz für über 250 Verkaufstische unter freiem Himmel bietet.

  • 9
    Kindersachen-Flohmarkt

    12.04.2026 11:00 - 14:00

    Rathaus Oyten

    Stöbern, entdecken und sparen: Beim Kinderflohmarkt im Rathaussaal Oyten bieten rund 30 private Anbieter:innen alles rund ums Kind an.

  • 10
    Flohmarkt in der Schwabensteinstraße

    26.04.2026 11:00 - 16:00

    Blaue Karawane

    Zum Auftakt der Flohmarktsaison verwandelt sich die Straße in einen lebendigen Treffpunkt zum Stöbern, Flanieren, Kaffeetrinken und Kreativsein.

  • 11
    Dorf-Flohmarkt Fischerhude

    31.05.2026 11:00 - 16:00

    Ortszentrum Fischerhude

    Im ganzen Dorf stellen Anwohner:innen ihre Schätze in den Garten oder auf Tischen an die Straße, um sie den begeisterten Schnäppchenjäger:innen anzubieten.

  • 12
    Flohmarkt auf der Überseewiese

    06.06.2026 11:00 - 16:00

    Überseewiese

    Die Flohmärkte der "Jetzt Hier Quartiersentwicklung" stehen für Nachbarschaft, Nachhaltigkeit, Schnäppchenjagd und Familienspaß.

  • 13
    Straßenflohmarkt Schwabensteinstraße

    30.08.2026 11:00 - 16:00

    Meethouse

    Im Kaffeequartier in der Überseestadt zieht Leben ein – und 2026 auch ein neuer Flohmarkt! An zahlreichen Ständen gibt es (Kinder‑)Kleidung, Spielzeug, Bücher, Deko und vieles mehr zu entdecken.

  • 14
    Bürgerhaus Weserterrassen

    05.11.2016 10:00 - 13:00

    Bürgerhaus Weserterrassen

    An bis zu 30 Ständen, verteilt auf zwei Etagen, werden Kleidung, Spiele, Spielzeug und mehr angeboten.

  • 15
    Kleidertausch Klimazone

    10.03.2026

    Klimazonen PopUp

    Wer nicht immer alles neu kaufen, aber trotzdem frischen Wind in den Kleiderschrank bringen möchte, ist hier richtig.

  • 16
    Büchertausch

    04.03.2026 14:00 - 16:00

    Stadtteilfiliale der Sparkasse Findorff

    Bringt bis zu fünf Bücher mit, entdeckt neue Schätze und lest in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit anderen – ganz ohne Konsumstress, dafür mit Snacks, Getränken und nettem Austausch.

  • 17
    Büchertausch

    05.07.2026 14:00 - 16:00

    Kleidertauschladen am DorffPlatz

    Jeden zweiten Monat wird in der Klimazone getauscht, um nachhaltiges Miteinander und eine neue Art der Gemeinschaftsökonomie zu fördern. Dieses Mal geht es um das schönste Unterhaltungsprogramm: Bücher!

  • 18
    Spiele, Basar, Flohmarkt

    31.05.2026 14:00 - 16:00

    Kleidertauschladen am DorffPlatz

    Beim diesmonatigen TauschRausch der Klimazone werden Spiele und Puzzles für Kinder und Erwachsene getauscht. Es gilt wie immer:

  • 19
    Fahrradteile

    13.09.2026 14:00 - 16:00

    Kleidertauschladen am DorffPlatz

    Getauscht wird alles rund um Bremens nachhaltigstes Fortbewegungsmittel: Luftpumpen, Sattelbezüge, Schlösser, Körbe, Handyhalterungen und weitere Fahrradausstattung und Ersatzteile.

  • 20
    Weihnachtsdeko-Tausch

    29.11.2026 14:00 - 16:00

    Kleidertauschladen am DorffPlatz

    Jeden zweiten Monat wird in der Klimazone getauscht, um nachhaltiges Miteinander und eine neue Art der Gemeinschaftsökonomie zu fördern. Dieses Mal geht es um das schönste Fest des Jahres!

  