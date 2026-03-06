Mini-Schnäppchen – Maxi-Spaß

Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die Kinder wachsen immer wie Unkraut, und Flohmärkte sind die perfekte Gelegenheit für Familien, neue Lieblingsstücke zu entdecken. Ob saisongerechte Kleidung für die Kinder, liebevoll erhaltenes Spielzeug oder nachhaltige Schätze fürs Zuhause: Hier wird gestöbert, gefeilscht und Freude geteilt. Wir zeigen die schönsten Märkte in Bremen und Umgebung, die euch das ganze Jahr über begleiten – für jede Saison, jeden Geschmack und jede Familie.

Außerdem groß im Kommen: Tauschbörsen, die kleinen Geschwister der Flohmärkte. Ob Kleidung, Bücher oder Spiele, hier wechselt Guterhaltenes 1 : 1 die Besitzer:innen – ganz ohne Geldausgeben, Standmiete und Stress.

Hier warten deine Schätzchen:

