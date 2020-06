Neuer Raum für Kinderschutz

× Erweitern © DKSB/Buchholz Kinderschutzbund Bremen

Der Kinderschutzbund Bremen ist zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Familienleben und Kindeswohl. Jetzt ist auch seine Adresse ganz zentral: Im Juni 2020 hat das Team seinen Sitz im Viertel gegen die neue Geschäftsstelle in der Bremer Innenstadt mit Blick auf die Weser eingetauscht. An der Schlachte 32 finden sich jetzt alle Angebote des Kinderschutzbundes auf viel mehr Platz: „Unsere Geschäftsstelle in der Humboldtstraße wurde zu klein für unsere wachsenden Angebote für Kinder und Familien,“ erklärt Kathrin Moosdorf, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Bremen.

Und so ist die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern, Fachkräfte und Bürgerïnnen, die sich Sorgen um ein Kind in der Umgebung machen, jetzt zentraler erreichbar, und auch Workshops für Familien finden in den neuen Räumen statt.

Termine können telefonisch unter 0421-24011210 vereinbart werden, das komplette Angebot findet sich hier online.