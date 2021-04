Wie kann man das Kinderzimmer mit Fototapeten verschönern?

Eines der wichtigsten Kriterien ist es, ein Design zu wählen, aus dem das Kleinkind nicht so schnell herauswachsen wird. Märchenfiguren eignen sich perfekt für ein sehr kleines Kind, das sich für viele Jahre für sie interessieren wird. Bei einem größeren Kind kann man auf Muster setzen, die beispielsweise sein Hobby abbilden. Eine schlechte Idee wäre aber eine zu bunte Fototapete. Ein Kind lässt sich leicht ablenken, und ein zu farbenfrohes Arrangement kann es ihm erschweren, sich zu konzentrieren.

Wo sollte man nach Inspiration suchen? Eine tolle Option sind Muster, die von der Natur inspiriert worden sind – wie zum Beispiel Märchenlandschaften – weil sie ein wenig Natur in den Raum bringen. Eine weitere Idee sind geometrische Muster: Punkte oder Streifen. Dies ist eine großartige Lösung, wenn ein Zimmer von Geschwistern – einer Schwester und einem Bruder – geteilt wird, weil diese Muster weder zu mädchen- noch zu jungenhaft sind. Was haben wir noch ausgewählt? Dies sind unsere Ideen:

Ein Zimmer voller Tiere

Wahrscheinlich lieben alle Kinder Tiere, so dass ein solches dekoratives Motiv ein Hit sein wird. Die Fülle an Designs, aus denen man wählen kann, ist beeindruckend, so dass man für jedes Kind etwas Passendes finden kann. Besondere Aufmerksamkeit verdient eine Fototapete für Kinderzimmer. Junge kann große Bären oder Rotfüchse wählen, während Mädchen vielleicht niedliche Rehe oder freundliche Igel ansprechen.

Man kann aber auch in fernen Ländern nach Ideen suchen und nach exotischen Tierarten greifen. Lustige Lamas, Faultiere, die auf einem Ast schlafen, rosa Flamingos oder Tukane mit großen Schnäbeln? Es lohnt sich, der Fantasie freien Lauf zu lassen und Abbildungen von solchen Tieren auszuwählen, die das Kleinkind mit ihrem ungewöhnlichen Aussehen überraschen! Die Motive sind bei MyRedro zu finden.

× Erweitern © myredro.de Kinderzimmer mit niedlicher Fototapete

Überirdisches Arrangement

Man kann auch Ideen für die Inneneinrichtung finden, wenn man hoch in den Himmel schaut. Was kann man dort sehen? Weiße Wolken. Ein Muster mit gefiederten Wolken hat den Vorteil, dass es sowohl im Zimmer eines Neugeborenen, als auch im Raum eines Vorschulkindes erscheinen kann, was bedeutet, dass es universell ist und jahrelang dienen wird.

Hoch über den Wolken befindet sich das geheimnisvolle Universum mit bunten Planeten, der Milchstraße, dem Mond, der Sonne und farbenfrohen Nebeln! Eine kosmische Fototapete ist eine weitere Idee, die sich perfekt für ein Kinderzimmer eignet. Ein solches Muster kann eine didaktische Funktion haben, wenn es die Planeten, aus denen unser Sonnensystem besteht, darstellt. Dem Kleinen hingegen könnte eine Darstellung mit einer Rakete und einem im Weltraum schwebenden Astronauten gefallen.

Die Welt zum Greifen nah

Wanddekorationen können nicht nur schmücken, sondern auch hilfreich beim Lernen sein. Eine weitere Idee, außer dem Sonnensystem, von der das Kind etwas Wertvolles lernt, ist ein Design, das eine Weltkarte zeigt! Bewährt sich eine solche Dekoration in einem Kinderzimmer? Selbstverständlich. Sie muss nur an das Kinderalter angepasst sein. Statt eines Designs, das geografische Länder zeigt, lohnt es sich, auf eine Variante mit Abbildungen von Tieren zu setzen. Diese Fototapete kombiniert das Schöne mit dem Nützlichen. Viele Tierarten können im Raum erscheinen, und gleichzeitig wird das Kind lernen, in welchen Regionen der Welt sie leben, denn die Kontinente sind mit Darstellungen von regionaltypischen Tieren bedeckt. Es gibt Kängurus und Koalabären in Australien, Elefanten und Giraffen in Afrika sowie Krokodile und Lamas in Südamerika. Und wenn das Kind schon etwas größer ist, kann man eine Variante mit einer Weltkarte wählen, die mit den berühmtesten Denkmälern und Gebäuden gefüllt ist.

× Erweitern © myredro.de Fototapete mit Bären im Kinderzimmer

Hobbys der Kinder

Eine tolle Idee für die Kinderzimmerdekoration ist eine Fototapete, die das Hobby eines Kindes abbildet. So kann man ein Arrangement schaffen, aus dem das Kleinkind nicht so schnell herauswächst. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, und es kommt ganz darauf an, was das Kind gerne macht oder was es fasziniert. Zu den beliebtesten Designs gehören sicherlich Fußballdarstellungen, denn viele Jungen interessieren sich für Fußball. Die Darstellung eines fliegenden Balls, eines grünen Rasens oder eines Stadions ist ein gutes Beispiel. Ein weiterer Vorschlag sind Auto-Ausschmückungen – zum Beispiel ein Design mit bunten Fahrzeugen.

Was noch präsentiert eine Fototapete im Kinderzimmer? Ein Mädchen, das gerne tanzt und den Ballettkurs besucht, wird von einem Muster mit einer schönen Primaballerina begeistert sein. Wenn sie Katzen liebt und davon träumt, in der Zukunft Tierärztin zu werden, wird ihr ein Design mit diesen niedlichen Tieren sicherlich gefallen. Auch Muster mit verschiedenen Sportdisziplinen sind erwähnenswert, wenn ein Mädchen seine Zeit gerne aktiv verbringt. Ein Muster mit Fahrrädern, Tennisschlägern oder Rollschuhen ist eine tolle Idee.

Eine Fototapete verändert das bestehende Arrangement buchstäblich im Handumdrehen. Ein richtig ausgewähltes Design – angepasst an das Alter und die Interessen des Kleinkindes – wird ihm über Jahre Freude machen. Es wird zu einem perfekten Hintergrund zum Spielen oder Lernen und spielt eine wichtige Rolle für seine Entwicklung.