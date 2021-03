Ausgezeichneter Blog aus Bremen

× Erweitern © Kippe bloggt Kippe bloggt Vier der insgesamt 14 Redaktionsmitglieder, die sich über die Auszeichnung freuen: Maja Zebski, Rosa Jakobi, Annika Brammer und Lukas Zange (v.l.n.r.)

"Wir haben gewonnen!", jubelt die Redaktion auf ihrer Webseite: Beim jährlichen „Schülerzeitungswettbewerb der Länder“ hat die Online-Zeitung des Bremer Kippenberg-Gymnasiums den Sonderpreis "Medien und Schule" auf Bundesebene gewonnen.

Schon beim Landes-Wettbewerb hatten die Autorinnen Annika Brammer, Pauline Höhndorf, Rosa Jakobi und Maja Zebski mit ihrem Beitrag "Corona in Bremen, Europa und der Welt" die Jury vom Jugendpresse Deutschland e.V. überzeugt. Die Bundesjury war genau so begeistert und zeichnete die jungen Onliner mit dem 1.000 Euro dotierten Preis der Joachim-Herz-Stiftung aus.

"Eure Schülerzeitung hat auf ganzer Linie überzeugt. Herzlichen Glückwunsch, eure harte Arbeit hat sich gelohnt! Ihr gehört zu den Besten bundesweit!" Dijana Kolak, Jugendpresse Deutschland e.V.

In ihrem Beitrag beschreiben die Abiturient:innen die Auswirkungen der Pandemie auf Schüler:innen in verschiedenen Ländern. Das beeindruckt auch Bremens Bildungssenatorin: "Ich gratuliere herzlich zu diesem herausragenden Erfolg. 'kippebloggt' ist ein tolles Beispiel für die digitale Weiterentwicklung der Schülerzeitungs-Kultur, die in Bremen sehr stark verankert ist. Dass die Onliner:innen dabei autark in ihrem Blog agieren, ist besonders beeindruckend. Ein starker medialer Nachwuchs bekommt das verdiente Lob. Macht weiter so, mit Innovationen, Ideen und Recherchen mit Blick über dem Tellerrand. Traut euch, denn ihr könnt es", freut sich Claudia Bogedan mit den Schüler:innen.

Weitere Infos auf kippebloggt.de und jugendpresse.de