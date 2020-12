Platz da, jetzt komm ich in die Kita!

× Erweitern © panthermedia.net/Diego Cervo Kita und Kindergarten

Jedes Jahr Anfang Januar erhalten alle Bremer Kinder die spätestens bis zum 31. Juli ein Jahr alt sein werden, einen Kita-Pass zugeschickt. Die Anmeldephase für das Kindergartenjahr 2021/22 findet in der Zeit vom 10. bis 31. Januar 2021 statt, das Kindergartenjahr startet immer am 1. August. Um die Einrichtungen der verschiedenen Träger kennenzulernen, finden in der Anmeldephase normalerweise die Tage der offenen Tür statt. Das ist in diesem Jahr aber aufgrund des Infektionsgeschehens nicht möglich.

Trotzdem wollen Eltern ihre Kinder bestmöglich untergebracht wissen, und nicht allein die Nähe zur Wohnung ist entscheidend für die Wahl der richtigen Kita. Auch die Betreuungs- und Ferienzeiten sind wichtig, besonders wenn Kinderbetreuung und eigene Arbeitszeiten aufeinander abgestimmt werden müssen. In allen Kitas sollen die Kinder bestmöglich und spielerisch gefördert und auf die Schule vorbereitet werden. Dabei gibt es aber unterschiedliche Schwerpunkte: Vielleicht möchte man eine zweisprachige Kita oder eine besonders naturverbundene, in der die Kinder viel draußen sind, eigene Tiere und einen Garten pflegen? Nicht zuletzt muss die Chemie zwischen Eltern und Betreuerïnnen stimmen, um Konflikte zu vermeiden. Um also herauszufinden, welche Kita passt, müssen Eltern in diesem Jahr auf Alternativen zurückgreifen: Zum einen informieren die meisten Kitas auf eigenen Homepages über ihr Profil, Gruppenstärken, Anzahl der freien Plätze und Öffnungszeiten. Zum anderen können in vielen Kitas individuelle Kennenlerntermine vereinbart werden.

Neben der städtischen Einrichtung KiTa Bremen mit 78 Kinder- und Familienzentren für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder, gibt es viele weitere Träger, die Betreuungsplätze für die 3- bis 6jährigen anbieten. Darunter die Evangelische und Katholische Kirche Bremen, Institutionen aus dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt AWO oder PiB - Pflegekinder in Bremen mit den Kindertagespflegestellen. Unter dem Verbund Bremer Kindergruppen e.V. versammeln sich zudem 96 von Eltern selbstorganisierte gemeinnützige Kindertageseinrichtungen. Wer eine Kita mit familiärer Atmosphäre sucht, in der die Eltern einen engen Kontakt zu den Fachkräften haben und sich einbringen können, ist bei diesen über 3500 Betreuungsplätzen in Bremen richtig.

Unabhängig vom Träger gilt seit 2019 für alle Einrichtungen, dass die Betreuung von Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren grundsätzlich beitragsfrei ist, allerdings können Kosten für die Mittagsverpflegung entstehen. Das gilt allerdings nicht für Krippenkinder zwischen 1 und 3 Jahren. Hier werden Elternbeiträge fällig, deren Höhe einkommensabhängig berechnet wird. Empfängerïnnen von Sozialleistungen beziehungsweise Inhaberïnnen des Bremen Passes zahlen keine Krippenbeiträge und bekommen die Kosten für die Mittagsverpflegung auch in der Kita erlassen.

Ist die richtige Kita gefunden, werden die Kinder mit dem Kita-Pass direkt in der Einrichtung angemeldet. Jedes Kind kann nur an einer Stelle angemeldet werden und das Anmeldeformular sollte zusammen mit dem Pass und dem Nachweis der Masernimpfung in der Zeit vom 11. bis 31. Januar 2020 abgegeben werden. Beim Träger Kita Bremen kann außerdem ein Alternativwunsch angegeben werden. Hauptaufnahmetermin ist dann jährlich der 1. August, mit dem das neue Kindergartenjahr beginnt. Zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Plätze gleichzeitig neu vergeben.

Anlaufstellen

Unter der Kita-Hotline 0421-36192000 der Senatorin für Bildung werden Fragen zu Anmeldung, Betreuungsangeboten, Platzvermittlung u.a. beantwortet.

KiTa Bremen, Faulenstr. 14-18, 0421-3615700, kita-bremen.de

Verbund Bremer Kindergruppen e.V., Admiralstr. 54, 0421-502663, verbundbremerkindergruppen.de

PiB - Pflegekinder in Bremen, Bahnhofstr. 28-31, 0421-9588200, pib-bremen.de

AWO Kita, Am Wall 179/180, 0421 - 40 88 77 55, awo-bremen.de

Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kita-Beratung für Eltern und Fachkräfte, 0421-7919938

Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder, Slevogtstr. 50-52, 0421-346160, kirche-bremen.de

Kiki Katholische Kitas Bremen, Hohe Str. 8-9, 0421-3694141, kiki-bremen.de