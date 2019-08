× Erweitern Klasse! Wir singen

"Die Stimme", davon ist Gerd-Peter Münden, der Initiator des musikpädagogischen Projektes, überzeugt, "ist das Instrument, das allen Kindern, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern kulturelle Teilhabe ermöglicht."

Und tatsächlich belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien, dass Singen nicht nur glücklich macht, sondern auch die Konzentration, das Selbstvertrauen, das Gemeinschaftsgefühl und die Gesundheit stärkt. Die positiven Auswirkungen des (gemeinsamen) Singens auf Körper und Psyche, sind besonders im schulischen Alltag Grundlage für ein erfolgreiches Lernen und Arbeiten. Mit nur wenigen Singeinheiten pro Tag kann Stress nachweislich abgebaut, die Atmung reguliert und die Aufmerksamkeit der Schülerïnnen gesteigert werden. Besonders unterstützend wirkt sich das Singen auch auf die Sprach- und Sprechförderung aus und Kinder mit Migrationshintergrund werden so singend an die neue Sprache herangeführt.

Bis zum 1. Dezember 2019 können sich Lehrkräfte aller Fächer mit ihren Klassen der Stufen 1 bis 7 für die Tour 2020 anmelden. Die Liederfeste finden neben Bremen auch in Gütersloh, Ludwigshafen, Saarbrücken, Hamburg, Koblenz, Dresden, Mainz und Bonn statt.

Nach einer zehnwöchigen Übungsphase mit einem festen Liederkanon kommen alle Teilnehmerïnnen zum großen Abschlussliederfest zusammen, um im 3000 Stimmen starken Chor vor Familienmitgliedern und Freunden zu singen.

Alle weiteren Informationen zum Projekt, zur Teilnahme und Anmeldung gibt es hier, die Anmeldung ist noch bis zum 1. Dezember 2019 möglich.

In Bremen findet das Liederfest am 13. und 14. März in Halle 7 auf der Bürgerweide statt.