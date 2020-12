Wikipedia für Kinder

× Erweitern © Ziko Klexikon

Mit über 3000 Artikeln aus 12 Wissensgebieten ist das junge "Klexikon" schon eine richtige Enzyklopädie. Am 24. November 2020 feierte sie ihren 6. Geburtstag - und wächst fleißig weiter.

Wer mehr über ein Land, ein Tier, einen bekannten Menschen oder einen bestimmten Begriff wissen möchte, gibt das Stichwort in die Suche ein. In Artikeln wird dann das Wichtigste erklärt, mit Definition in der Einleitung, vielen Bildern und Karten. So erhält man kindgerechtes Grundwissen, das auch gut als Ausgangspunkt für Referate in der Schule dienen kann, weil alle Artikel zu ihren wissenschaftlichen Quellen weiterführen.

Das Onlinelexikon, das unter anderem vom Bundesfamilienministerium, der Stiftung Lesen und dem Kika unterstützt wird, bringt Schulkindern in ganz Deutschland nicht nur in Corona-Zeiten freien Zugang zu Wissen. Inzwischen verzeichnet es stolze 6 Millionen Besucherïnnen mit über 11 Millionen Seitenaufrufen pro Jahr. Und in Zeiten von Homeschooling und Schulclouds wird das Klexikon immer stärker genutzt. Die Inhalte stammen, wie bei der Wikipedia für Erwachsene, von engagierten Autorïnnen, die ihr Fachwissen unentgeltlich mit der Welt teilen.

Weitere Klexikon-Ausgaben in englischer (MyKlexikon.de) und einfacher (Einfach.zum.de) Sprache sind schon in Arbeit.

