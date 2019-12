Oh du Klimafröhliche

× Erweitern © Shutterstock Weihnachten nachhaltig

Blinkende Lichterketten im Dauerbetrieb, Weihnachtsgans aus Ungarn, Gebirge aus Geschenkverpackungen: Alle Jahre wieder packt uns die Kauflust in der Vorweihnachtszeit. Wenn es aus den Kaufhausregalen wieder verführerisch glitzert, kann kaum jemand widerstehen: In welchen Farben soll die Deko dieses Jahr funkeln, welcher LED-Stern fehlt noch in der Sammlung und gibt es den tanzenden Weihnachtsmann dieses Jahr auch mit Beamer? So, wie im Alltag gerade in vielen Familien ein Umdenken hin zu einem nachhaltigeren Leben stattfindet, sollte auch an Weihnachten nochmal nachgedacht werden, ob der ganze Kunststoffkram wirklich jedes Jahr neu und besser und größer und bunter sein muss. An Weihnachten strapazieren wir unsere Umwelt überdurchschnittlich. Dabei ist es gar nicht so schwer, sich in der schönsten Zeit des Jahres klima- und umweltfreundlich zu verhalten, ohne auf Freude zu verzichten.

Klimafreundlich schenken

Damit Weihnachten nicht zum Klimakiller wird, sollte man sich schon bei der Geschenkewahl besinnen und aus dem Kauf- und Wegwerfkreislauf ausbrechen.

Als Faustregel gilt: Je nützlicher, langlebiger und energiesparender ein Geschenk sowohl in Produktion als auch Nutzung ist, desto besser ist es für die Umwelt. Selbst gefertigte Geschenke sind ein Zeichen für einen respektvollen Umgang mit Ressourcen und Materialien. Beim Basteln, Bauen, Schneidern und Schrauben entstehen individuelle Upcycling-Designerstücke und Gutscheine für einen Siebdruck-Workshop oder Nähmaschinenkurs sind in jedem Fall klimafreundlicher, als neue Klamotten oder Smartphones.

Ganz besondere Gutscheine bietet die Klima-Kollekte GmbH an: Auf der Internetseite klima-kollekte.de kann man die Emissionen seiner Urlaubsreise oder den Jahresverbrauch des Autos kompensieren und in einen Geschenkgutschein umwandeln. Dabei bezahlt man einen bestimmten Betrag, der zum Beispiel in Solar- oder Biogasprojekte in Indien investiert wird, um dort Treibhausgase einzusparen. Die so geförderten Klimaschutzprojekte verbessern zudem die nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort.

Auch wer seine Einkaufstouren mit dem Auto erledigt, verhält sich nicht klimaneutral, das kann sich jeder denken. Aber ist Onlineshopping wirklich besser für die Umwelt? Dafür spricht die Lagerhaltung, die weniger Strom und Heizenergie benötigt als Ladengeschäfte. Allerdings brauchen Online-Händler mehr Strom für die EDV. Das Verschicken von Paketen kann klimafreundlicher sein als die Einkaufsfahrt mit dem Auto, allerdings nur so lange nicht umgetauscht wird: Je mehr Retouren, umso ungünstiger wird die Umweltbilanz des Onlinehandels. Und auch wenn der Paketbote mehrmals kommen muss, weil der Empfänger nicht zu Hause ist, ist das schlecht fürs Klima. Der Vergleich ist also schwierig, weil er von vielen individuellen Faktoren abhängt, und verlässliche Studien gibt es laut Umweltbundesamt erstaunlicherweise noch nicht hierzu. Wer auf Nummer sicher gehen will, geht zu Fuß, fährt mit dem Fahrrad und stärkt damit lokale Händler oder schickt beim Onlineshopping möglichst nichts zurück.

Mit Selbstgemachtem dekorieren

Jetzt aber bitte nicht die jahrelang mühsam und teuer gesammelten Weihnachtsdekorationen wegwerfen! Je länger Plastik und Kunststoff im Gebrauch sind, desto weniger schädlich für die Umwelt. Aber das Geld für immer neue Plastikdekorationen aus Japan kann man sich getrost sparen. Auch auf die Gefahr hin, dass es etwas weniger glitzert und funkelt, sind Sterne, Girlanden und Engelchen aus Naturmaterialien nicht nur schöner, sie halten auch viel länger und können mit den Kindern zusammen selbst gebastelt werden.

Sterne aus Stroh kennen viele noch aus ihrer eigenen Kindheit und nicht nur aus nostalgischen Gründen hat diese Dekoration eine Neuauflage verdient. Um kleine Dekobäumchen aus Zweigen, Kränze aus Tannenzapfen oder Krippen aus Baumrinden und Moos mit Kastanien und Eicheltieren herzustellen, muss man nur an einem Wochenende mit der Familie im Wald oder Bürgerpark spazieren gehen und sammeln, was der Herbst auf den Boden geweht hat. Zuhause entstehen daraus je nach Geduld und Geschick einzigartige und klimafreundliche Dekorationen, die man von Generation zu Generation weitervererben kann.

In unserer Rubrik Selbermachen finden sich viele Tipps zu bunten Verpackungen, die man ganz einfach selbst machen kann.

Ökologische Festtagstafel

Nicht nur die Produktion von Fleisch in der industriellen Tierhaltung gehört zu den Hauptverursachern der globalen Erwärmung. Es gibt noch mehr Lebensmittel, die besonders schlecht für das Klima sind, und die gerade zu Weihnachten gerne gegessen werden, wie zum Beispiel Butter, Sahne, Käse und Schokolade – je höher der Fettanteil, desto schädlicher. Zur Herstellung von 1 Kilo Butter werden 18 Liter Milch benötigt, wofür wiederum viele Kühe gehalten werden müssen. Eine Milchkuh produziert täglich mehrere hundert Liter Methangas. Und Weihnachten ohne Schokolade kann man sich ja kaum vorstellen. Beim Genuss sollte man aber bedenken, dass Kakao Platz zwei auf der Liste der Lebensmittel mit dem höchsten Wasserverbrauch belegt, dass helle Schokolade einen hohen Anteil Milch hat und zu allem Überfluss für die Herstellung oft Palmöl verwendet wird, für dessen Anbau in großem Umfang Regenwälder gerodet werden. Wer auf Schokolade verzichtet oder den Konsum zumindest reduziert, tut also nicht nur der eigenen Gesundheit etwas Gutes. Auch wer in der Weihnachtsbäckerei ökologisch produzierte Zutaten aus der Region nutzt, Margarine statt Butter verwendet und möglichst viele Plätzchen gleichzeitig im Ofen backt, spart CO 2 .