Kostenlos die Kinder parken

× Erweitern © CityInitiative Pöks, Bremen City

In Ruhe shoppen und die Pökse gut aufgehoben wissen: Das geht von Mittwoch bis Samstag in der Bremer Innenstadt.

Die Kinder-Betreuungsstation wurde Anfang Juni 2021 im Rahmen des "Aktionsprogramm Innenstadt" als dauerhafte Einrichtung eröffnet. Auf über 150 Quadratmetern werden dort Kinder zwischen 4 und 10 Jahren kostenlos bespaßt. Geschultes und erfahrenes Personal betreut die Kinder beim spielen an der Kletterwand, auf der Hüpfburg, am Kicker, am Maltisch oder in der Leseecke. Dazu gibt es jeden Tag ein neues Animationsprogramm, abwechselnd von der Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker und den Kunstpädagog:innen Holger Saathoff und Dagmar Steinmetz gestaltet. Mit ihren Mal- und Kreativworkshops bieten sie den kleinen Stadtbesuchern zudem viel Spaß und einen leichten Zugang zur Kunst und Musik.

Wer sein Kind im Pöks parken möchte, vereinbart vorab einen Termin, per Mail an poeks@bremen-city.de oder telefonisch unter 0176-29134682. Aufgrund der Corona-Maßnahmen werden vorerst maximal 10 Kinder gleichzeitig betreut.

Mehr zum Programm und allen Corona-Hygienemaßnahmen auf der Webseite vom Pöks.