Ideen für kleine Künstler:innen

Regnerische Nachmittage, lange Wochenenden oder einfach der Wunsch, gemeinsam etwas zu erschaffen – kreatives Malen und Basteln mit Kindern zuhause ist eine der schönsten Möglichkeiten, Zeit miteinander zu verbringen. Damit der Spaß nicht an fehlendem Material oder unübersichtlichem Chaos scheitert, lohnt es sich, ein paar grundlegende Dinge vorzubereiten. Ein guter Einstieg gelingt mit den richtigen Werkzeugen: Einfach bunte Filzstifte für Kinder entdecken und schon ist der Grundstein für viele bunte Stunden gelegt.

Die Basis für kreatives Malen und Basteln mit Kindern zuhause: Das richtige Material

Wer regelmäßig mit Kindern bastelt und malt, weiß: Eine gut sortierte Grundausstattung spart Zeit und Nerven. Du musst dabei nicht gleich den kompletten Kreativladen leeren – ein überschaubares Startset reicht völlig aus.

Zur soliden Basis gehören:

Wasserfarben und Fingerfarben – Fingerfarben sind besonders für Kleinkinder ideal, weil sie direkten Kontakt mit der Farbe erleben können. Wasserfarben eignen sich ab ca. drei Jahren gut für erste Pinselübungen.

– Fingerfarben sind besonders für Kleinkinder ideal, weil sie direkten Kontakt mit der Farbe erleben können. Wasserfarben eignen sich ab ca. drei Jahren gut für erste Pinselübungen. Bastelkleber und Klebestift – Wasserlöslicher Kleber ist Pflicht, denn er lässt sich leicht von Händen und Tischen entfernen.

– Wasserlöslicher Kleber ist Pflicht, denn er lässt sich leicht von Händen und Tischen entfernen. Buntstifte und Filzstifte – Dicke Stifte mit weicher Mine lassen sich für kleine Kinderhände einfacher greifen und führen. Beim Schulbedarf online bestellen findest du schnell das passende Set für jede Altersgruppe.

– Dicke Stifte mit weicher Mine lassen sich für kleine Kinderhände einfacher greifen und führen. Beim Schulbedarf online bestellen findest du schnell das passende Set für jede Altersgruppe. Recycling-Materialien – Eierkartons, Klopapierrollen, alte Zeitschriften, Versandkartons und Korken sind kostenlose Schätze, die kein Kind ausschlagen wird.

– Eierkartons, Klopapierrollen, alte Zeitschriften, Versandkartons und Korken sind kostenlose Schätze, die kein Kind ausschlagen wird. Papier in verschiedenen Formaten – Von A4 bis zum großen Packpapier; je größer das Format, desto freier kann die Fantasie toben.

Tipp: Hebe einen Karton für gesammeltes Recycling-Material auf. So haben die Kinder immer eine spontane Ideenschatulle griffbereit.

Eine solche Grundausstattung kostet nicht viel, hält dafür aber lange – und ermöglicht eine erstaunliche Vielfalt an Projekten, die ihr gemeinsam angehen könnt.

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Maltechniken mit Pep: Mehr als nur Pinsel und Wasser

Pinsel und Wasserfarbe sind wunderbar – aber die Welt der Maltechniken ist viel bunter. Gerade beim kreativen Malen mit Kindern zuhause zahlt es sich aus, mal ungewöhnliche Wege auszuprobieren. Das weckt nicht nur die Neugier, sondern fördert auch die Experimentierfreude und Feinmotorik.

Stempeln mit Naturmaterialien: Kartoffeln lassen sich mit einem Messer (das machen natürlich die Erwachsenen) in einfache Formen schneiden – Sterne, Herzen oder geometrische Muster. Herbstblätter direkt in Farbe tauchen und auf Papier drücken erzeugt wunderschöne, natürliche Abdrücke. Diese Technik funktioniert sogar mit Korken oder dem Boden einer Plastikflasche.

Pustetechnik mit Strohhalmen: Einen Klecks Farbe – am besten etwas mit Wasser verdünnt – auf das Papier geben und mit einem Strohhalm kräftig pusten. Die Farbe verzweigt sich in unvorhersehbare Richtungen und sieht aus wie kleine Bäume oder frostige Eisblumen. Kinder sind jedes Mal aufs Neue begeistert, wie das Ergebnis entsteht, ohne dass sie es vollständig kontrollieren.

Murmel-Malen: Eine flache Schachtel oder einen Karton mit einem Blatt Papier auslegen, ein paar Murmeln in verschiedene Farben tauchen und dann die Schachtel kippen und neigen. Die rollenden Murmeln hinterlassen verschlungene Linien und Muster – kein Bild gleicht dem anderen.

Salatschleuder-Malen: Papier in eine Salatschleuder legen, ein paar Farbkleckse hinzufügen und dann kräftig drehen. Das Ergebnis? Wunderschöne kreisförmige Muster, die an moderne Kunst erinnern. Diese Technik macht Kindern ab etwa vier Jahren besonders viel Spaß.

Die schönsten Kunstwerke entstehen oft dann, wenn kein bestimmtes Ziel vorgegeben wird – nur Farbe, Material und neugierige Hände.

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Upcycling-Basteln: Aus Alt mach Neu

Basteln mit Alltagsmaterialien ist nicht nur günstig, sondern lehrt Kinder spielerisch, dass Dinge einen zweiten Lebensweg haben können. Dieser kreative Umgang mit Ressourcen stärkt das Umweltbewusstsein ganz nebenbei – ohne erhobenen Zeigefinger.

Tiere aus Klopapierrollen: Klopapierrollen sind die vielleicht vielseitigste Bastelressource, die es gibt. Zwei Rollen aneinander kleben, Ohren aus Papier ausschneiden, Augen aufkleben – schon entsteht ein Hase. Mit etwas Farbe und Kreativität werden daraus ganze Tierparks: Eulen mit Flügelchen aus Papier, Füchse mit orangem Schwanz, kleine Raupen aus einer Kette von Rollen. Kleinkinder ab zwei Jahren können beim Kleben und Bemalen aktiv mitmachen.

Burgen und Häuser aus Versandkartons: Große Kartons sind Gold wert. Mit einer Schere (oder einem Cuttermesser, das Erwachsene übernehmen) lassen sich Fenster und Türen ausschneiden. Kinder bemalen die Wände, gestalten Flaggen und kleben Türme aus kleineren Kartons daran. Aus einer nachmittäglichen Bausession wird schnell ein mehrtägiges Großprojekt.

Collagen aus alten Zeitschriften: Bunte Bilder ausschneiden und zu einem neuen Gesamtbild zusammenkleben – das fördert Komposition und Farbgefühl. Themen wie "mein Traumurlaub", "meine Lieblingstiere" oder "eine Stadt der Zukunft" geben eine spielerische Richtung vor, ohne die Kreativität einzuschränken.

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Auf einen Blick

Eierkartons, Klorollen und Versandkartons vor dem Wegwerfen sammeln

Upcycling-Projekte brauchen keine Anleitung – Ideen entstehen beim Anfassen des Materials

Fertige Werke aufhängen oder verschenken steigert das Erfolgserlebnis der Kinder

Ordnung und Vorbereitung: So bleibt der Bastelspaß entspannt

Der kreative Nachmittag ist herrlich – die Reinigung danach weniger. Mit ein paar einfachen Vorbereitungen lässt sich das Chaos deutlich begrenzen, ohne den Spaß zu schmälern.

Unterlagen und Schutz: Eine Wachstischdecke oder eine alte Tischdecke schützt den Tisch zuverlässig vor Farbflecken. Alternativ tut es auch eine Lage Zeitungspapier, die einfach weggeworfen werden kann. Alte Hemden oder Kittel dienen als improvisierte Malerkittel – sie schützen die Kleidung und geben dem Basteln gleich einen professionellen Touch.

Strukturierte Aufbewahrung: Stifte, Scheren, Kleber und Farben in festen Behältern oder Regalkörben aufzubewahren, hilft Kindern, selbstständig zu werden. Sie wissen, wo was zu finden ist, und können auch beim Aufräumen aktiv mithelfen. Beschriftete Dosen oder Körbe machen es noch einfacher.

Vorbereitung als Ritual: Wenn das Rüsten des Basteltisches zu einem kleinen Ritual wird – Decke auslegen, Materialien rausholen, Kittel anziehen – dann ist das schon Teil des kreativen Erlebnisses. Kinder lieben wiederkehrende Abläufe, weil sie Orientierung geben.

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Gemeinsame Projekte: Wenn die ganze Familie kreativ wird

Manche Bastelprojekte gewinnen, wenn mehrere Hände mitarbeiten. Gemeinsame Großprojekte schaffen Erinnerungen, die länger halten als jedes fertige Produkt.

Wandbild auf Tapetenresten: Eine Rolle alter Tapete aufschneiden und auf dem Boden ausbreiten – schon entsteht eine riesige Leinwand für die ganze Familie. Jedes Familienmitglied gestaltet seinen Bereich, und am Ende entsteht ein Gesamtkunstwerk, das stolz aufgehängt werden kann.

Fensterbilder mit Kreidemarkern: Kreidefarben auf dem Fenster lassen sich später mit einem feuchten Tuch wieder entfernen. Kinder können Jahreszeiten, Tiere oder fantasievolle Landschaften auf die Scheibe malen. Der Effekt des durchfallenden Lichts macht jedes Motiv besonders.

Wer den kreativen Funken noch weiter entfachen möchte, findet auf kinderzeit-bremen.de ein kreatives Programm für Kinder und viele kreative Events für Kinder in Bremen – ideal, um den Basteltisch einmal gegen eine echte Bühne zu tauschen.

Ab 2 Jahren: Fingerfarben und Stempel

Ab 3 Jahren: Wasserfarben und Pinsel

Ab 4 Jahren: Scheren, Collagen, Murmel-Malen

Ab 6 Jahren: Komplexere Upcycling-Projekte und Wandbilder

Kreatives Malen und Basteln mit Kindern zuhause braucht keine perfekten Bedingungen – nur Lust auf Farbe, etwas Vorbereitung und die Bereitschaft, auch mal bunte Hände in Kauf zu nehmen. Die Kunstwerke, die dabei entstehen, sind einzigartig. Und das Lächeln der Kinder, wenn sie ihr Werk stolz präsentieren, ist es noch mehr.