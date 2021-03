Ausflug zu den Piraten an die Küste

msue

× Erweitern Foto: Wilhelmshaven Touristik- und Freizeit GmbH Lilli und Billi hart am Wind, Küstenmuseum Wilhelmshaven

Auch dieser Osterausflug ist gerettet: In dem besonderen Museum in Wilhelmshaven nähern sich die Gäste vom Wasser aus der Küste, die sich über Jahrtausende stark verändert hat. Rund um die mittelalterliche Sibetsburg kommen vor allem die kleinen Besucher auf ihre Kosten, wenn sie auf Tuchfühlung mit echten Piraten gehen und ihr Schiff zur großen Fahrt beladen. Und schließlich gibt es noch die wechselvolle Geschichte der noch jungen Stadt Wilhelmshaven zu entdecken.

Ab Dienstag, den 9. März, stehen die Türen für alle Besucher:innen offen, die vorab einen Termin gebucht haben. Das geht am besten telefonisch unter 04421-4009-40 oder per E-Mail an kuestenmuseum@wilhelmshaven-touristik.de. Interessierte können dann zwei Stunden lang sowohl die Dauer- als auch die Sonderausstellung besuchen.