© Stadt Oldenburg Oldenburger Schloss Innenhof

Klein aber oho: Der Kultursommer in Oldenburg ist in diesem Jahr zwar "nur" der Sommer in Oldenburg, aber er hat für Kinder und Familien ein großartiges Programm.

Der Kultursommer in Oldenburg ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und lockt mit einem großen Programm an zahlreichen Orten jedes Jahr Tausende Kulturfans an die Hunte.

In 2020 fällt er zwar nicht vollständig aus, wird aber verkleinert auf den Sommer in Oldenburg. Das Team der Kulturetage hat sich dazu mit dem Oldenburger Tourismus Management zusammengetan und gemeinsam haben sie ein vielfältiges und für alle Altersklassen geeignetes Programm auf die Beine gestellt, das in der Zeit vom 15. bis 28. Juli im Schlossinnenhof und Schlossgarten präsentiert wird. Kinder dürfen sich zum Beispiel auf das Rockkonzert der Blindfische am 19. Juli freuen, und ab dem 21. Juli gibt es an mehreren Nachmittagen Kinderprogramm mit dem Theaterstück Am Maulwurfshügel Nr. 9 und dazu Zirkus, Zauberei und mehr.

Zur Sicherheit aller Besucherïnnen ist das Platzangebot eingeschränkt und die Tickets für die verschiedenen Veranstaltungen können nur online oder an allen bekannten Reservixvorverkaufsstellen (die Kulturetage ist weiterhin geschlossen) gekauft werden. Es gibt keine Tages- beziehungsweise Abendkasse.

Das komplette Programm, auch für Eltern, steht hier.

Zur Einstimmung der Auftritt der Blindfische beim 16. Oldenburger Kindermusikfestival: