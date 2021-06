Kultursommer für Kinder

× Erweitern © Dominique Schreckling Unfolded, KUlturusommer Oldenburg

Nachdem das Oldenburger Festival in 2020 etwas kleiner ausfallen musste, kommen in 2021 die Kleinen ganz groß raus: Vom 16. bis zum 25. Juli gibt es neben Open-air-Kino, Konzerten Lesungen und Theater an jedem Tag Kinderprogramm, darunter auch die außergewöhnliche Premiere vom „Theaterkarussell“.

Rund um das Staatstheater wird das Stück „Große Literaten im Schlossgarten“ in einer eigens für Kinder inszenierten Fassung gezeigt, in der das ganz junge Publikum in der Welt der Literatur auf seine Buchheld:innen trifft. Angelegt wie ein Spaziergang werden dann immer Freitag bis Sonntag Szenen frei nach „Pettersson & Findus“, „Mama Muh“ und „Der Hase, der kein Angsthase mehr sein möchte“ gespielt.

Viele Mitmachaktionen, Artistik, Zaubershows und vieles mehr bringen Laune, Abwechslung und Spaß auf den autofreien Cäcilien- und Herbartplatz, wo schattige Plätze zum Ausruhen und Verweilen einladen, und auf der großen Picknickwiese können alle die geschauten Geschichten Revue passieren lassen.

Zu den Tickets.