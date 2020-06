× Erweitern © Kunsthalle Bremen Kreativ-Tutorials für Kinder

Auch wenn unser Leben in der realen Welt jetzt wieder freier wird, sind digitale Medien nicht nur während der Pandemie ein wichtiger Baustein unserer Zukunft. Die Kunsthalle Bremen hat dazu passend Turorials entwickelt, mit denen sie Kindern flexibel und ortsungebunden kunstpädagogische Inhalte vermittelt.

Die ersten Kreativ-Tutorials auf YouTube stellen verschiedene Gestaltungsprojekte und Arbeitstechniken vor, die von Werken aus der aktuellen Ausstellung „Norbert-Schwontkowski. Some of My Secrets“ (bis 2. August) inspiriert sind. Konzipiert und präsentiert werden sie von der Kunst- und Museumspädagogin Vanessa Hartmann, die verständlich die verschiedensten Kunsttechniken und Tricks und Kniffe zum Nachmachen zeigt.

Auf dem Youtube-Kanal der Kunsthalle Bremen sind schon zahlreiche Folgen zu den Themen Arbeiten mit dem Skizzenbuch, kreative Arbeitstechniken am Beispiel von Kunstwerken wie Collage & Zeichnung und viele mehr zu sehen. Passend zu den aktuellen Ausstellungen sollen immer neue hinzukommen.

Hier geht's zu den Kreativ-Tutorials für Kinder von der Kunsthalle Bremen.