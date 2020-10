Kunst ohne Grenzen

× Erweitern © Kunsthalle Bremen Kunst Unlimited

Im Rahmen von „Kunst Unlimited! Ein Tag für alle“ können Kinder eigene Skulpturen bauen, die dann in der Kunsthalle Bremen gezeigt werden.

Eigentlich normal: Museen sind für alle da, frei von kulturellen Grenzen, und um Bilder zu verstehen, muss man keine bestimmte Sprache können.

Trotzdem möchte die Kunsthalle Bremen mit „Kunst Unlimited! Ein Tag für alle“ einen besonderen Tag der Begegnung schaffen und Menschen aller Sprachen und Kulturen zusammenbringen. Neben besonderen Angeboten für erwachsene Neu-Bremerïnnen, gibt es auch eine Mitmachaktion für Kinder: In einem Online-Videotutorial zeigt Museumspädagogin Vanessa Hartmann Kindern, wie sie mithilfe von Wellpappe, Schere, Pinsel und Farbe ganz einfach eigene Skulpturen bauen können. Inspiriert von den Büsten, die in der Sammlung der Kunsthalle ausgestellt sind, können die Kinder während der Herbstferien eigene Köpfe oder Figuren kreieren und diese für einen Wettbewerb einsenden oder an der Kasse der Kunsthalle abgeben. Aus allen Werken soll im Anschluss eine öffentliche Kunstaktion entstehen. Zahlreiche Videoanleitungen für Kinder sind auf Deutsch, Arabisch, Russisch und Türkisch auf dem Youtube-Kanal der Kunsthalle Bremen zu finden. Einsendeschluss für die Skulpturen ist der 25. Oktober 2020.

Weitere Infos zu Kunst Unlimited. Ein Tag für alle