La Strada bringt Engel über Bremen

In der Corona.Edition.21 realisieren die Veranstalter:innen neue Kunstformen, von denen sich Bremer:innen und Gäste in vielen Stadtteilen überraschen lassen dürfen: In den Wallanlagen hinter der Kunsthalle kommen alle Bremer:innen vom 4. bis 13. Juni jederzeit und kostenlos in den Genuss des Kunstparks. Ab dem 9. Juni lohnt sich dann immer wieder ein Blick in den Himmel zu den Engeln über Bremen.

Der Kunstpark

Rund um die Uhr laden kleine Installationen und Hörerlebnisse zum Spazieren, Träumen und Bewundern ein. Mit Beginn der Dämmerung wird der gesamte Bereich hinter der Kunsthalle dann von einem Lichtkünstler eindrucksvoll in Szene gesetzt. In der idyllischen Kulisse der Wallanlagen wachsen meterhohe, metallische Baumskulpturen. Sieben vom Wind getragene Frauenfiguren erzählen eine Geschichte von drei Generationen und deren Lebensverläufen. Auf großen Plakatwänden zeigt sich zudem eine künstlerische Intervention zu den ursprünglich für militärische Zwecke angelegten Wallanlagen. Und auch kleinere Kunstwerke, die einfach an Bäumen oder Lampen aufgehängt sind, wollen entdeckt werden, andere stehen wie zufällig verteilt auf dem Boden herum. Ein weiterer Lichtkünstler lädt ein, in verschieden gestaltete Illuminationsräume einzutauchen, wenn der Wind durch Stoffbahnen weht oder sich auf dem Wasser des Wallgrabens kräuselt.

Für alle, die in die Erinnerungen an vergangene La-Strada-Ausgaben eintauchen möchten, sind auf Stehlen in den Wallanlagen QR-Codes zu finden. Wenn diese per Smartphone gescannt werden, erscheinen besondere Hör- und Klangerlebnisse sowie Fotos von Vorstellungen aus den vergangenen Jahren. Mal sind Slam-Poetry Häppchen zu genießen, mal eine Fabel und mal ein kämpferisches Stück zum Thema Frauenrechte. Man kann sich anhand der Hörstücke durch die Wallanlagen leiten lassen, von Hörstation zu Hörstation lustwandeln. So hat man noch einmal die Möglichkeit, einen besonderen Moment gemeinsamer Erfahrung und dichtgedrängter Begeisterung zu erleben, wenn auch corona-konform auf dem Mobilgerät.

Auch ein Blick auf den Asphalt in der Bremer Innenstadt ist lohnenswert, denn hier sind ebenfalls an bekannten Spielorten QR-Codes hinterlegt, die lebendige Fotos der Festivals der letzten Jahre zeigen. Der Übersichtsplan dazu ist auf lastrada-bremen.de zu finden.

× Erweitern © Andreas Hermann La Strada 2021 So wie im Kennedypark in Aachen sollen auch die Bremer Wallanlagen erstrahlen.

Engel über Bremen

Zwischen dem 9. und 12. Juni 2021 erscheinen sie im Himmel über verschiedenen Stadtteilen Bremens. Wer einen Blick nach hoch oben auf die Hausdächer wagt, kann mit etwas Glück die Himmelsboten vom Theater Anu entdecken. Dann lohnt es sich, ein wenig zu verharren und den Engelsmoment zu genießen. Denn wie im echten Leben erscheinen die Engel immer nur kurz, aber immer wieder. Wer einen Engel sieht, ist eingeladen, ein Foto bei Instagram mit dem Hashtag #engelueberbremen zu posten. So soll eine umfangreiche Galerie von Engeln über Bremen entstehen.

Stellvertretend für die Beiräte und Ortsämter in den Stadt- und Ortsteilen Bremens werden sich die Engel außerdem in alle vier Himmelsrichtungen auf symbolträchtige Gebäude aufschwingen. Damit wird ein Zeichen gesetzt, um nach genau 75 Jahren seit Inkrafttreten des Beiräteortsgesetzes einen Fokus auf die Dezentralität des bremischen Gemeinwesens zu richten. Die Termine: 9. Juni Obervieland (Ortsamtsgebäude); 9. Juni Huchting (Gemeindehaus St. Georg); 10. Juni Vahr (Berliner Freiheit); 10. Juni Vegesack (Stadthaus Vegesack); 11. & 12. Juni Bremer Innenstadt an sieben verschiedenen Orten; jeweils vormittags.