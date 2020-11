Lesungen für Kinder

× Erweitern Autoren lesen online

Direkt aus einer Kölner Buchhandlung lesen Autorïnnen für Kinder ihre neusten Geschichten im Livestream vor. Drei Videos früherer Lesungen sind im Archiv weiter online und auch die nächsten Lesungen werden dort zu finden sein.

Bisher hat die Kinderbuchautorin Susa Hämmerle aus ihrem Buch "Das Korallentor" für Kids ab 10 Jahren vorgelesen, Ulrike Motschiunig hat "Wie schön, dass wir uns haben, kleiner Fuchs!" für Kinder ab 4 Jahren gelesen, von Gabriele Sirotek ist "Larabella, die Glücklichkeitsfee" zu sehen und zu hören.

Am 21. November 2020 um 15 Uhr liest wieder Ulrike Motschiunig, diesmal aus ihrem Buch "Eine Nuss für den Zauberer". Wer das magisch-lustige Vorleseabenteuer nicht verpassen möchte, meldet sich per E-Mail an und ist dann live bei der Videolesung dabei.

Die schon gelesenen, rund halbstündigen Geschichten kann man kostenlos hier in der Mediathek nachsehen, die selbstverständlich ebenfalls kostenlose Anmeldung für die Lesung am 21.11.20 um 15 Uhr erfolgt hier.