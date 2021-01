Wiedersehen mit Peter Lustig

× Erweitern © ZDF/Dieter Mahlow 40 Jahre Löwenzahn mit Peter Lustig

Inzwischen sind die ersten Löwenzahn-Sendungen schon echte Klassiker des Kinderfernsehens. Zwar werden auch heute noch neue Folgen in neuer Besetzung mit Fritz Fuchs und seinem Hund Keks produziert. Aber Hand aufs Herz: Für viele Eltern ist doch das Original mit Peter Lustig das beste. Wer sich die Folgen nochmal anschaut, ist überrascht, wie hochaktuell viele der Themen heute noch sind. Eine Auswahl der schönsten Klassiker haben wir im Netz gefunden.

1979 unter dem Namen "Pusteblume" gestartet, bekam die Kinderserie 1981 ihren Titel "Löwenzahn", und 25 Jahre lang gab es jede Woche ein neues Abenteuer mit Peter Lustig. Immer mit dabei: Die blaue Latzhose, der Bauwagen und kindgerecht verpackte Naturwissenschaft mit viel Umweltschutz. Nicht selten ist man beim Wiedersehen überrascht, wie hochaktuell viele der ökologischen Themen auch heute noch sind.

Fast 30 der schönsten Folgen von den Anfängen bis zum Abschied von Peter Lustig kann man jetzt in der ZDF Mediathek und auf der Internetseite von Tivi schauen. Und die zeitlosen Themen sind für Kinder wie Eltern immer spannend und unterhaltsam: Da segelt Peter mal gegen den Wind oder reist in die Steinzeit, er stapft durchs Wattenmeer oder klärt über die Wirkung von Biogas auf. Immer entspannt, eingerahmt von kleinen Trickfilmgeschichten, und herrlich beruhigend. Die rund 20-Minütigen Folgen sind also eine echte Empfehlung zum Abschalten zwischendurch - und das empfiehlt Peter am Ende einer Folge ja auch immer:

"Also Leute, ihr wisst Bescheid: Abschalten, jetzt."

Zu den ZDF-Tivi-Folgen mit Peter Lustig geht's hier lang.