Wie kann man ein Mädchenzimmer schön einrichten? Dies sind unsere Ideen!

Man muss nicht alles auf den Kopf stellen, um eine wunderschöne Kinderraumdeko zu schaffen. Der Schlüssel zum Erfolg sind sicherlich Dekorationen und jene Einrichtungslösungen, die den Kleinen großen Spaß machen werden. Womit dekoriert man ein Mädchenzimmer? Bilder und Fototapeten sind Akzente, mit denen man beginnen sollte, denn sie sorgen für eine einzigartige Atmosphäre im Interieur. Eine interessante Idee ist es, eine Gallery Wall zu erstellen, wie die aussehen könnte, verraten wir gleich.

Es lohnt sich, sich auf drei Orte zu konzentrieren – das Kinderbett, den Schreibtisch und den Spielbereich, so dass sich jede dieser Zonen im Zimmer gut präsentiert und dem Mädchen am besten dient.

Fröhliche Fototapete

Eine Fototapete ist der schnellste und einfachste Weg, eine völlig neue Qualität in das Interieur zu bringen. Die Montage dieser Wanddekoration ist nicht schwierig, so dass man die Tapetenbahnen an nur einem Nachmittag an die Wand kleben kann. Es wird eine schwierigere Herausforderung sein, aus der Fülle der Möglichkeiten nur ein Design auszuwählen!

Es ist eine gute Option, sich von den Interessen des Mädchens inspirieren zu lassen, denn dann kann man ein Arrangement schaffen, aus dem das Kind nicht so schnell herauswächst, oder von Motiven aus der Natur. Cartoonartige Darstellungen eines tropischen Dschungels, in dem sich Leoparden verstecken und bunte Papageien auf den Ästen sitzen, sind eine hervorragende Idee. Eine interessante Idee ist auch eine Wiese voller Blumen, über der bunte Schmetterlinge schweben. Wenn das Mädchen gerne schwimmt, kann man nach einem Muster greifen, das die Unterwasserwelt mit Walen, Kraken und Krabben darstellt!

Wenn es sich um Interessen handelt, findet man unter den Wandmustern auch Darstellungen verschiedener Sportarten, wenn das Mädchen seine Zeit gerne aktiv verbringt, Darstellungen des Weltraums, wenn es davon träumt, eine berühmte Astronautin zu werden, und bunte Weltkarten, wenn es bereits die Schule besucht und Geografie liebt.

× Erweitern © myloview.de Mädchenzimmer mit Fototapete

Einige Ideen für Bilder

Die nächste Idee sind farbenfrohe Bilder für Mädchenzimmer. Sie können eine Ergänzung zu einer Fototapete sein oder, wenn man sich nicht für eine Fototapete entscheidet, den wichtigsten dekorativen Akzent an der Wand bilden. Bei der Auswahl der Muster ist es lohnenswert, die gleichen Kriterien zu beachten, die wir in Bezug auf Fototapeten genannt haben. Ein zusätzliches Motiv, das wir noch nicht erwähnt haben, sind bunte geometrische Muster, die den Raum beleben und dynamischer wirken lassen – Streifen, Tupfen oder Zickzack. Über dem Schreibtisch kann eine Darstellung mit didaktischem Charakter erscheinen. Muster mit dem Alphabet, einer Weltkarte oder dem Sonnensystem – je nach Alter des Kindes – bewähren sich gut in dieser Rolle.

Es ist auch erwähnenswert, wie unterschiedlich man Bilder für Mädchenzimmer präsentieren kann. Im Falle eines größeren Raumes wird sich ein Diptychon oder Triptychon als großartig erweisen, das das geräumige Interieur gemütlicher erscheinen lässt.

× Erweitern © myloview.de Mädchenzimmer einrichten

Gallery Wall mit Zeichnungen

Eine weitere Idee zur Verschönerung der Raumdeko ist eine Gallery Wall. Kinderzimmer wird äußerst originell aussehen, wenn an der Wand eine einzigartige Sammlung der Darstellungen platziert wird. Welcher? Zur Dekoration des Interieurs lohnt es sich, Zeichnungen des Mädchens zu verwenden, die in Wechsel- oder bunten Rahmen eingefasst werden. Kleinkinder lieben es zu zeichnen, daher wird es sicherlich nicht an Materialien fehlen, um ihre eigene Galerie zu erstellen!

Die Zeichnungen können symmetrisch oder asymmetrisch an die Wand gehängt werden, so dass sie eine rechteckige Form oder eine diagonale Linie bilden – es gibt wirklich viele Ideen. Die Zeichnungen des Mädchens können auch mit passenden Postern mit Märchenillustrationen ergänzt werden.

Baldachin für eine Prinzessin

In einem Mädchenzimmer sollte man auch auf das Kinderbett achten. Wir haben zwei Ideen, um einen angenehmen Schlafplatz zu schaffen. Wir beginnen mit einem Vorschlag, der sicherlich jeder kleinen Prinzessin gefallen wird. Es handelt sich um einen Baldachin aus Tüllstoff. Die Erstellung einer solchen Konstruktion ist einfacher, als man vielleicht denkt. Alles, was man braucht, ist ein leichter runder Reifen, der zum Rahmen wird, ein Haken, der an der Decke befestigt wird, Schnüre und natürlich Stoff. Man kann viele Anleitungsvideos im Internet finden.

Doch nicht jedes Mädchen träumt davon, eine Prinzessin zu sein. Eine Alternative zu einem Baldachin ist ein hölzerner Bettrahmen, der einem Häuschen mit Giebeldach ähnelt. Man kann ein solches fertiges Modell kaufen oder aus Leisten selbst erstellen. Beide Varianten können zusätzlich mit einer Lichterkette dekoriert werden, so dass das Mädchen keine Angst hat, in völliger Dunkelheit einzuschlafen.

Ideale Spielecke

Auch im Zimmer eines Mädchens sollte eine Spielecke sein. Es gibt viele Ideen für die Erstellung dieser Spielzone. Wir werden uns auf zwei Lösungen konzentrieren. Die erste ist ein Zelt, das an ein indianisches Tipi erinnert. Es wird zu einem ausgezeichneten Versteck für das Kind und einer Inspiration für das Erfinden verschiedener Spiele. Dies ist eine großartige Alternative, wenn man nicht in einem Haus mit Garten, sondern in einer Wohnung lebt, denn das Zelt wird zum Ersatz für das Schlafen im Grünen!

Die zweite Idee ist eine Schaukel. Diese Lösung wird sicherlich jedes Kind ansprechen. Ein aus Schnüren geflochtenes Modell im Boho-Stil, das einer Hängematte ähnelt, wird in einem mädchenhaften Arrangement toll aussehen.

Unabhängig davon, welche Lösungen in der Spielecke eingesetzt werden, kann man auch weiche, farbenfrohe Paneele anbringen, mit denen man einen Teil der Wand und des Bodens verkleidet. Dann wird diese Zone noch gemütlicher und perfekt zum Spielen auf dem Boden.

Wanddekorationen, Kinderzeichnungen, die an die Wand gehängt werden, ein auffälliges Bett und eine Spielecke – diese Elemente machen das Zimmer des Mädchens zum besten Ort zum Spielen, Lernen und für seine Entwicklung!