Märchenhaft ins neue Jahr

× Erweitern © ZDF Die schneekönigin

Der tschechische Märchenfilm "Die Teufelsfeder", in dem der völlig aus der Art geschlagene Sohn des Teufels eine Feder austauschen muss, läuft ab 12 Uhr. Um 13:30 Uhr begibt sich die junge Gerda in Hans Christian Andersens berühmten Märchen "Die Schneekönigin" auf eine abenteuerliche Reise durch die Jahreszeiten, um ihren entführten Freund Kay zu finden. Um 14:55 Uhr folgt der Film "Die zwölf Monate", in dem duftende Veilchen, saftige Erdbeeren und ein Baum mit roten Äpfeln mitten im Winter gefunden werden müssen.

Abgerundet wird der Märchentag schließlich um 16:30 Uhr mit der Premiere von "Als ein Stern vom Himmel fiel". Die deutsch-tschechische Koproduktion hat mit ihrer Kulisse aus prachtvollen Burgen und Schlössern in Mittelböhmen beste Chancen, sich zu einem Klassiker der Märchenfilme zu entwickeln. Die Prinzessin in der Geschichte ist ein echter Freigeist, findet keinen Prinzen gut und tut nur, was sie für richtig hält. Damit es trotzdem zum romantischen Happy End kommen kann, fällt ein Sternenmädchen auf die Erde...

Diese und weitere Märchenfilme wie unter anderen "Rübezahls Schatz", "Das Märchen von den 12 Monaten" oder "Frau Holle" können auch auf kika.de und im KiKA-Player angeschaut werden.