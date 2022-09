Mamaaa, Licht aus!

× Erweitern © Canva Vorlesen, Kinderzimmer

Mama, mach bitte das Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst.

Als mir meine Fünfjährige nach dem Vorlesen diesen Satz hinterher rief, hab ich nicht schlecht gestaunt. Früher hieß es immer, "lass bitte das Licht an", aber mit Beginn des Klimaprojekts im Kindergarten wuchs auch die Begeisterung meiner Großen, mehr zum Klimaschutz beizutragen. Welche Bücher, Apps und Hörgeschichten unseren kleinen Entdecker:innen auch von zu Hause aus die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit näherbringen, könnt ihr hier nachlesen.

Bücher

© Edition Nilpferd

WErde wieder wunderbar

Wertschätzung, Mut und Tatendrang entwickeln Klimaentdecker:innen ab 8 Jahren in diesem Bildersachbuch. Das selbsternannte Mutmachbuch vermittelt eine Menge Fakten über die Erdgeschichte, den Umgang mit wertvollen Ressourcen und gibt Auskunft über unser neues Erdzeitalter, das Anthropozän. Doch damit nicht genug: Auch ein Blick in die richtige Richtung zeigt, was bereits getan und was ganz oben auf dem Plan stehen sollte, um die Schätze und Sphären unseres Heimatplaneten zu bewahren.

ISBN 978-3707452723

© Beltz & Gelberg

Wie viel wärmer ist 1 Grad?

Ein Grad Temperaturunterschied – was macht das schon aus? Der kleine Klassiker unter den Büchern zum Klimawandel erklärt es verständlich und geht dem Ursprung der globalen Klimaveränderungen und deren Auswirkungen auf die Spur. Durch die klare Sprache werden auch komplexe Sachverhalte wie der Treibhauseffekt verständlich. Interessante Fakten und Energiespartipps für kleine Weltretter:innen ab 7 Jahren fehlen auch nicht.

ISBN 978-3407754691

© Dorling Kindersley

So viel Müll

Durch viele spannende Fakten, jeder Menge Erklärungen und mit vielen bunten Bildern und Grafiken erfährt man in diesem Buch, wo unser Müll entsteht, was mit ihm passiert und inwiefern er unseren Planeten bedroht. In dem Buch von Jess French, das in Zusammenhang mit der Naturschutzjugend entstanden ist, kommen auch Themen wie Klimawandel, Artensterben, natürliche Ressourcen und erneuerbare Energien zur Sprache. Ebenso ist es ein kleiner Wegweiser, um weniger Lebensmittel in die Tonne zu werfen. Die Autorin Jess French liefert viele Antworten und gibt uns Tipps für unseren Alltag mit an die Hand.

ISBN 978-3831038220

Apps

Waldfibel-App

Erste Schritte in die Umweltbildung: Bei einem virtuellen Ausflug in den Wald erfahren Kinder ab dem Kindergartenalter mehr über die Bewohner:innen, seine Rolle als großer Klimaschützer und können ihr Wissen beim Waldquiz unter Beweis stellen. Die App ist ein kostenloses Angebot des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und derzeit nur für iOS-Geräte verfügbar.

Die Müll AG

Auf Gamification bei der Wissensvermittlung setzt auch die Müll-AG-App von den Entwicklern Bunny und Gnome. In dem Recycling-Abenteuer geht es auf Tuchfühlung mit kleinen Monstern und am virtuellen Fließband können die Spieler:innen die Grundlagen der Mülltrennung selbst entdecken. Dabei gilt es zu entscheiden, in welche Tonne der Abfall gehört, um den Müllbergen den Kampf anzusagen. Die App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar.

Kartenset

© Riva/Münchner Verlagsgruppe GmbH

55 gute Taten

Mit der Nachhaltigkeitschallenge als Kartenset können Klimaschützer:innen von 6 bis 8 Jahren aktiv etwas für das Klima tun - und dass mit großen Spaßfaktor. Ob beim Dosenstelzen bauen, Müsliriegel herstellen oder einem Hausbau aus Kartons, diese Karten liefern unkomplizierte, abwechslungsreiche Ideen und Challenges, wie man mit kleinen Dingen Ressourcen schonen und eigene Upcycling-Projekte verwirklichen kann.

ISBN 978-3742316752

Tonie

Wieso, weshalb, warum Junior

Der rund 30minütige Tonie „Der Wald“ nimmt bereits die Kleinsten ab 3 Jahren mit auf eine aufschlussreiche Entdeckungsreise. Was ist ein Baum und was seine Krone? Wie entstehen Bäume überhaupt? Mit musikalischer Untermalung wird viel Wissenswertes über Tiere wie Eichhörnchen, Kuckuck, Dachs und ihren einzigartigen Lebensraum vermittelt.

ISBN 425-1192113207

Podcasts

Verschiedene Podcast-Formate stellen in einzelnen Episoden den Klimaschutz in den Mittelpunkt. So unternehmen Polly Plapperschlange und Fox Schlaufuchs in der Folge „Klimaschutz – Wie du der Umwelt helfen kannst“ mit ihrem Wunderwigwam eine Reise zum Nordpolarmeer und finden heraus, was jeder im Alltag tun kann, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Verfügbar auf wunderigwam.de, audionow oder bei applepodcast

In ein spannendes Klimaschutz-Abenteuer wirft sich auch Kira Kolumna. Im Hörspiel „Klima-Krach“ setzt sich die Nachwuchsreporterin für den Erhalt des Uferstreifens in ihrer Heimat an und zeigt, dass sich der unermüdliche Einsatz fürs Klima lohnt.

Verfügbar auf Spotify oder YouTube

Die Folgen des Klimawandels stehen auch bei „Hitzefrei!“ im Mittelpunkt. Von Mülltrennung bis Lebensmittelverwendung, in fünf Folgen findet das mit dem Nickelodeon Kids Choice Award prämierte Audio-Format Experten-Antworten auf komplizierte Fragen rund um die Klimakrise.

Verfügbar auf Spotify, podimo oder deezer

Habt ihr auch noch gute Tipps? Schreibt uns an redaktion@kinderzeit-bremen.de