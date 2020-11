× Erweitern © pxhere.com Maximal schlau

Künstliche oder Schwarmintelligenz, Müllprobleme, Klimawandel, Graviation, Genmanipulation oder Corona – all diese Begriffe begegnen uns fast täglich und alle sprechen drüber. Aber wie das genau funktioniert, was dahinter steckt und wie weit sie erforscht sind, weiß kaum jemand so richtig. Gut, dass es Wissenschaftler gibt. Die forschen jahrzehntelang und machen so die Welt immer besser. Noch besser, wenn sie ihr wissen mit uns teilen. Und wenn das noch so anschaulich und verständlich passiert, wie im Youtube-Kanal der Max Planck Gesellschaft, dann gibt es bald keine Wissenslücken mehr.

In unterhaltsamen Filmclips werden aktuelle Projekte aus der Forschung vorgestellt, Einblicke in die Laborarbeit gegeben oder Interviews mit Wissenschaftlern gezeigt. Schulklassen können die Filme auch kostenlos als DVD oder zum Streamen erhalten: max-wissen.de