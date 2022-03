Stempeln, rakeln und drucken ohne Druck

× Erweitern © Marina Scharenberg Mit Kind im Siebdruck-Atelier

Beim letzten Elterngespräch in der Kita erfuhren wir, dass sich unsere Fünfjährige auf jedes noch so kleine Kreativangebot mit Begeisterung stürzt, „weil wir das zuhause nicht machen“. BÄMM – wir Eltern waren als Kunstbanausen und Bastelmuffel enttarnt. Also suchte ich im Internet nach einem Angebot, bei dem Isabel sich künstlerisch betätigen kann und ich mich nicht blamieren muss. Ich stieß auf das KunstAtelier Exprimendi am Dobben und buchte einen zweistündigen Siebdruckkurs für Familien.

Am folgenden Sonntagvormittag fahren wir hochmotiviert ins Steintor und entdecken schnell das lila Schild der kleinen Kunstschule in einem Altbremer Haus. Wir werden herzlich von Inhaberin Halka Breyhan in Empfang genommen. Eine zweite Familie, die sich für den Kurs angemeldet hatte, sagt kurzfristig ab, sodass wir die volle Aufmerksamkeit von Halka genießen können. Sie führt uns durch den Hausflur in eine gemütliche Küche, in der die Druckvorlagen ihren Platz haben. Die verschiedenen Motive zur Auswahl hat die ausgebildete Kunsttherapeutin und Textildesignerin selbst gezeichnet und auf das Siebdruckgewebe gebracht.

Wir entscheiden uns für ein Pferd, einen Vogel, eine Libelle und einen Schmetterling. Zum Bedrucken ist ein Stoffbeutel im Preis inbegriffen und wir kaufen dazu noch eine Kinderschürze. Es gibt viele schöne Druckfarben zur Auswahl, Isabel weiß aber sofort, dass das Pferd gelb sein soll. Halka übernimmt das „Fluten“, was bedeutet, dass das Motiv sanft mit Farbe gefüllt wird. Anschließend wird die Schablone auf den Stoff gelegt und Halka zieht gemeinsam mit Isabel die Farbe mit einer Gummirakel über das Motiv. Als Halka den Rahmen anhebt, ist Isabel stolz wie Oskar, und wir sind beide begeistert, wie wunderschön das gelbe Pferd auf dem Beutel leuchtet. Nach jedem Druck muss Halka die Siebdruckrahmen aufwändig reinigen. Isabel verschönert in dieser Zeit ihre Textilien mit Stempeln und Stoffmalstiften oder wir föhnen die Bilder trocken.

Nach zwei Druckdurchläufen gibt es eine Pause mit Bio-Tee und Nüssen. Halka ist bestens informiert, welche Teesorten bei Kindern gut ankommen. Wir nutzen die Gelegenheit und erkundigen uns nach weiteren Angeboten. Halka berichtet von neun verschiedenen Ferienkursen, beispielsweise einer zweitägigen Comic-Werkstatt ab 7 Jahren für 85 Euro inkl. Materialkosten. Außerdem bietet sie Mal- und Siebdruckkurse nur für Erwachsene oder Familien mit Kindern ab 4 Jahren an.

Das Kind drängelt und wir erstellen die nächsten Drucke. Glücklich präsentiert Isabel ihre Kunstwerke. Mama findet, dass sie sich überhaupt nicht blamiert hat und freut sich über ihre neue Einkaufstasche. Auf dem Heimweg wird der schöne Ausflug noch mit einem Stück Kuchen im Café um die Ecke und einem Spielplatzbesuch auf dem Robinsöhnchen abgerundet.

× 1 von 7 Erweitern Zuerst muss die Farbe ordentlich durchgerührt werden. × 2 von 7 Erweitern Dann flutet Halka das Motiv und Isabel rakelt die gelbe Farbe durchs Muster. × 3 von 7 Erweitern Mit Stoffmalfarben wird eine Blumenwiese für das Pferd gemalt. × 4 von 7 Erweitern Das macht so viel Spaß, gleich möchte ich noch ein Bild drucken! × 5 von 7 Erweitern Jetzt wird ein Schmetterling gerakelt. × 6 von 7 Erweitern Auf den Beutel muss unbedingt noch eine grüne Libelle! × 7 von 7 Erweitern Toll geworden, oder?! Prev Next

Fazit: Halka findet leicht einen Zugang zu ihren Schüler:innen und kann sie mühelos mit ihrer Leidenschaft für die Kunst anstecken. Die Preise sind fair, es werden ausschließlich hochwertige und schadstoffarme Farben und Materialien genutzt.