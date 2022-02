Kinder suchen Patinnen und Paten

× Erweitern © Canva Ehrenamt, Balu und du, Freiwillige, Patinnen und Paten

Kinder stark machen: Wer sich beim Patenschaftsprogramm "mitKids" engagieren möchte, sollte sich den 16. Februar im Kalender notieren: Um 19 Uhr informiert die Freiwilligen-Agentur Bremen im Zoom-Treffen ganz unverbindlich über die Aufgaben im Ehrenamt.

In Bremen leben viel zu viele Kinder, denen erwachsene Bezugspersonen fehlen und die zum Beispiel aufgrund einer belasteten familiären Situation besondere Zuwendung brauchen. Die Patinnen und Paten verbringen etwa einmal die Woche drei bis vier Stunden Zeit mit ihrem Patenkind, in denen sie gemeinsam etwas unternehmen und den Kindern zwischen 2 und 9 Jahren neue Erfahrungen und Glücksmomente schenken. Diese Extraportion Zuwendung ist unbezahlbar wertvoll für die Kinder und macht sie stark fürs Leben.

Die Patinnen und Paten sind dabei nicht auf sich allein gestellt, sondern können sich immer an erfahrene, ehrenamtliche Patenschaftsbegleiterinnen und -begleiter wenden.

"Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich noch einmal verstärkt gezeigt, dass sehr viele Familien in Bremen Unterstützungsbedarf haben", sagt Kathrin Klug, mitKids-Projektkoordinatorin. "Es haben sich in dieser Zeit so viele Familien wie noch nie bei uns gemeldet. Wir würden uns sehr freuen, wenn für die Kinder aus diesen Familien Patinnen und Paten gefunden werden. Und wir wissen aus Erfahrung, dass eine Patenschaft zumeist für alle Beteiligten eine bereichernde Erfahrung ist – für das Kind wie für Patin oder Paten."

Hier geht's zum Event und zur Anmeldung für den 16. Februar 2022 um 19 Uhr.

Weitere Infos zur Freiwilligen-Agentur Bremen.