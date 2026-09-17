Auch Idole bekommen weiche Knie

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Wer im Scheinwerferlicht steht, wirkt oft unantastbar. Ob auf der Kinoleinwand, im voll besetzten Fußballstadion oder auf der Konzertbühne: Prominente erscheinen uns wie fehlerfreie Überflieger, die vor nichts Angst haben. Doch der Schein trügt. Auch Vorbilder wachen morgens mit einem flauen Gefühl im Magen auf, zweifeln an sich selbst oder erleben Rückschläge.

Das neue Kinderbuch „MUTICH! – Mut hat viele Gesichter“ bricht mit diesen glattpolierten Klischees. Rechtzeitig zum Weltkindertag am 20. September lässt es acht bekannte Persönlichkeiten aus ihrer Kindheit und Jugend erzählen. Und zwar ganz ohne Allüren.

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Persönliche Einblicke statt cooler Attitüde

Musiker wie Nico Santos und Montez, die Fußballnationalspieler Jonathan Tah und David Raum, Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva sowie das Schauspiel-Trio Emilia Maier, Loris Sichrovsky und Tomomi Themann ("Die Schule der magischen Tiere") teilen Wendepunkte ihres Lebens. Gemeinsam mit erfahrenen Kinderbuch-Autor:innen und Illustrator:innen sind daraus acht feinfühlige (Vorlese)Geschichten für Kinder ab 6 Jahren entstanden.

Haltung zeigen: Jonathan Tah berichtet von rassistischen Erfahrungen im Nachwuchs- und Profifußball und warum Wegsehen keine Option ist.

Jonathan Tah berichtet von rassistischen Erfahrungen im Nachwuchs- und Profifußball und warum Wegsehen keine Option ist. Trauer verarbeiten: Nico Santos erzählt vom Verlust seines besten Freundes mit 15 Jahren und der heilenden Kraft der Musik.

Nico Santos erzählt vom Verlust seines besten Freundes mit 15 Jahren und der heilenden Kraft der Musik. Durchhalten: Montez gibt Einblicke in den langen, steinigen Weg, ehe sich der Erfolg einstellte.

Montez gibt Einblicke in den langen, steinigen Weg, ehe sich der Erfolg einstellte. Neid überwinden: David Raum reflektiert die schweren Momente auf der Ersatzbank und wie er echten Teamgeist lernte.

David Raum reflektiert die schweren Momente auf der Ersatzbank und wie er echten Teamgeist lernte. Veränderung annehmen: Clarissa Corrêa da Silva beschreibt das Aufwachsen in einer Patchworkfamilie mit ständigen Umzügen.

Clarissa Corrêa da Silva beschreibt das Aufwachsen in einer Patchworkfamilie mit ständigen Umzügen. Sich selbst vertrauen: Das Schauspiel-Trio aus der Schule der magischen Tiere widmet sich der Angst vor Wasser, der eigenen inneren Stimme und dem Abgrenzen eigener Bedürfnisse.

Lesen und doppelt Gutes tun

Das Buch vermittelt Kindern eine zentrale Botschaft: Angst gehört zum Leben dazu. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern sie zuzulassen und trotzdem den nächsten Schritt zu wagen.

Hinter dem Werk stehen die Flyeralarm Kids Foundation, der Jupitermond Verlag und Cancel Cancer e. V. Das Besondere: Sämtliche Erlöse aus dem Verkauf fließen direkt in den Kampf gegen Kinderkrebs. Ein ideales Buch für die heimische Bibliothek, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen – und gleichzeitig betroffenen Familien Hoffnung zu schenken.

MUTICH! Mut hat viele Gesichter, Jupitermond, ab 20.9.2026, ISBN 978-3-949239-57-1, 120 Seiten, 24,90 Euro, ab 6 Jahre