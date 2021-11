Prima Klima fürs Zuhause

„Das Haus war in einem schlimmen Zustand: Es zog an allen Ecken und Enden, im Flur waren ungefähr 16 Grad, mein Rock wehte durch die Luftbewegung hin- und her!“ – Kein Traumhaus auf den ersten Blick, dennoch war für Ilga Keßling und ihren Mann gleich bei der Besichtigung vor acht Jahren klar, dass sie das Altbremer Haus kaufen würden. Die Bausubstanz war in Ordnung, der Keller trocken, kein Schimmel weit und breit. Ilga ist als Garten- und Landschaftsplanerin und dreifache Mutter vor allem von dem großen Garten mitten in der Stadt begeistert.

Nachhaltig sanieren – was heißt das?

© Ilga Keßling Moderinisieren und renovieren

Wer ein „gebrauchtes“ Haus oder eine Wohnung kauft, kommt selten um Sanierungsmaßnahmen herum. All das lässt sich so umsetzen, dass wir uns nicht nur wohler fühlen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ein energieeffizientes Haus verbraucht weniger Energie für Strom und Wasser. Und das wirkt sich nicht nur auf unseren Geldbeutel aus, sondern schont die Umwelt: Durch ein klimafreundlich saniertes Haus reduziert sich der CO2-Ausstoß beträchtlich. Energie spart man zum Beispiel durch die fachgerechte Dämmung von Fassaden oder Dächern oder durch den Austausch von alten Fenstern. Undichte Fenster in Altbauten sorgen oft für hohen Energieverlust, vor allem, wenn sie einfach verglast sind. In manchen Fällen lohnt sich auch der Austausch der Heizungsanlage, um Heizkosten zu sparen. Für Laien ist allerdings nicht immer sofort klar, wo welcher Handlungsbedarf besteht. Hinzu kommt, dass all diese Maßnahmen oft ins Geld gehen. Für die Keßlings war jede Modernisierungsmaßnahme sofort spürbar: Nachdem sie den Fußboden im Flur und im Anbau isoliert hatten, wurde es bereits wärmer, die Isolierung der Decke brachte auch schon einiges, gemütlich warm wurde es dann, nachdem sie die Wände isoliert hatten.

Guter Rat ist nicht teuer

Um Aufwände besser einschätzen zu können, empfiehlt Ulrich Pollkläsener, Projektleiter in der Bremer Klimaschutzagentur energiekonsens, eine:n fachkundige Energieberater:in hinzuzuziehen: „Sobald man ein interessantes Objekt gefunden hat, ist es nützlich und hilfreich, jemanden mit ins Haus zu nehmen, der oder die einschätzen kann, ob eine umfangreiche energetische Sanierung notwendig ist und welche Maßnahmen sinnvoll sind. Das macht man am besten noch vor der eigentlichen Entscheidung für ein Haus oder eine Wohnung“, erklärt der Energieexperte. Unabhängige Energieberater:innen erkennen schnell, wo die Schwachstellen liegen und helfen, die Modernisierungspläne in die Tat umzusetzen. Die Spezialistїnnen beraten auch, wenn es um Fördermöglichkeiten geht und unterstützen bei der Antragstellung. Gerade bei energieeffizienter Sanierung gibt es verschiedene Fördertöpfe, darunter zinsgünstige Darlehen oder Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die Kosten für die Energieberaterïnnen werden übrigens zu 60% bezuschusst. Gut zu wissen: Am 1. November 2020 ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten, es löst die bisherige Energieeinsparverordnung (EnEV) ab. Wer plant, sein Eigenheim zu modernisieren, muss bestimmte Mindeststandards erfüllen, dazu gehört eine bestimmte Dämmstärke für die Außenwand oder Zweischeiben-Wärmeschutz-Verglasung für Wohnraumfenster.

Neben den jährlichen Bremer Altbautagen – der Baumesse für energiesparendes Bauen und Sanieren – bietet die Bremer Umwelt Beratung e. V. regelmäßige Infoveranstaltungen an: Zum Beispiel in Kooperation mit der Bremer Volkshochschule, den Bürgerzentren oder der swb Bremen.

Der Energieausweis: Steckbrief fürs Wohngebäude

Wer früher ein Haus gekauft oder gemietet hat, wusste in der Regel wenig über den Energiebedarf seines zukünftigen Zuhauses. Seit 2009 müssen alle Verkäuferïnnen oder Vermieterïnnen einen Energieausweis vorlegen, wenn sie ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen oder vermieten. Der Energieausweis zeigt, wie es um die Energiebilanz eines Hauses bestellt ist: Eine Farbskala von Grün nach Rot stellt die Gebäudeeffizienzklassen grafisch dar. Die beste Energie-Effizienzklasse (A+) bedeutet einen Endenergieverbrauch von weniger als 30 Kilowattstunden pro m² Wohnfläche im Jahr, die schlechteste einen von mehr als 250 Kilowattstunden.

Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: Im Verbrauchsausweis wird der tatsächliche Energieverbrauch der letzten drei Jahre festgehalten. Im sogenannten Bedarfsausweis ist zusätzlich festgelegt, wie das Haus technisch ausgestattet ist, also wie alt die Heizung ist, ob gedämmt wurde, ob die Fenster dicht sind. Außerdem ist der tatsächliche Energiebedarf des Hauses erkennbar. Der Verkäufer darf sich entscheiden, welchen Energieausweis er wählt, Energieberaterïnnen empfehlen in der Regel den Bedarfsausweis. Wer also plant, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder zu mieten, erfährt über den Energieausweis, wie hoch der Energiebedarf ist, und kann so die Nebenkosten besser kalkulieren.

Tipp: Im Winter kaufen

Apropos Energiebedarf: Ulrich Pollkläsener rät dazu, möglichst im Winter ein Haus zu kaufen. Der Grund: „Wenn im Sommer alles glänzt und strahlt, zeigen sich in der kalten Jahreszeit oft erst die Schwachstellen des zukünftigen Eigenheims: Feuchtigkeit, schlechte Isolierung, undichte Fenster – all das ist im Sommer schlechter zu erkennen.“ Auch Familie Keßling ist im Nachhinein sehr froh, dass sie – auch bedingt durch die Jahreszeit – sehr schnell erkennen konnten, wo gehandelt werden musste.

Inzwischen sind die Keßlings Sanierungsexpertїnnen. Sie haben nach und nach die Wände und Decken isoliert, den Fußboden gedämmt und viel Arbeit und Geld in ihr Traumhaus gesteckt. „Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren, haben jede Menge gelesen über nachhaltige Sanierung und viel selber gemacht“, erklärt Ilga Keßling. „Es macht einfach Spaß, vor allem, weil wir wissen, welche Materialien im Haus stecken.“ Eine wichtige Rolle bei der Sanierung ihres Altbaus spielte das Material, bei der Dämmung zum einen, aber auch bei den Anstrichen. So haben sie die Wände zum Beispiel mit Holzfaserplatten und Lehmputz isoliert, was sich wiederum positiv auf das Raumklima auswirkt. „Die Wände sind wunderbar warm, man fühlt sich einfach geerdet“, begeistert sich Ilga Keßling.

Nachhaltigkeit in und an vier Wänden

Ist die Außenhülle gut isoliert, kann man sich auf das Innenleben von Haus oder Wohnung konzentrieren: Umbauten, Anstriche, Bodenbelag – all das wirkt sich ebenfalls auf die Umwelt aus. Auch hier gilt es genau hinzuschauen, Preise zu vergleichen und Beratungsangebote zu nutzen. Schadstoffarme Materialien tragen nicht nur zu einem guten Raumklima bei, sondern haben eine bessere Klimabilanz, schließlich entstehen bei der Entsorgung deutlich weniger CO2-Emissionen.

Bevor man mal eben im Baumarkt große Mengen Farbe für den Anstrich kauft, lohnt es sich, sich vorab über Inhaltsstoffe schlau zu machen: Sind die Farben schadstofffrei? Wie ökologisch sind Wandanstriche und Lacke, die als solche deklariert sind? Keine leichte Aufgabe, aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Für Familien besonders wichtig: Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass Schadstoffe in der Raumluft Kinder besonders belasten, weil die Kleinen in der gleichen Zeit häufiger atmen und ihr Körper Schadstoffe nicht so gut los wird wie der von Erwachsenen. Die Verbraucherzentrale informiert auf ihrer Website über Siegel auf Farben, Baustoffen, Bodenbelägen, die die Verwendung von Schadstoffen ausschließen: https://bit.ly/3g7SUWZ. Bei natürlichen Baustoffen ist gerade in den letzten Jahren das Angebot gestiegen: Mineralputz aus Lehm oder Kalk zum Beispiel reguliert die Feuchtigkeit, bindet Gerüche und verbessert das Raumklima.

Die Keßlings starten derweil die nächste Sanierungsrunde in ihrem Haus: Vor ein paar Wochen haben sie angefangen ihr Dach zu dämmen und das Badezimmer auszubauen. Für die Kinder gehört das Renovieren zum Alltag dazu. Sie helfen mit, kratzen Farbe von den Wänden und streichen auch mal die ein oder andere Wand – mit Begeisterung und Freude am Ergebnis.

Hilfreiche Adressen

Unter dem Dach von "Bremer modernisieren" haben sich 10 Beratungsinstitutionen zusammengeschlossen, darunter die gemeinnützige Klimaschutzagentur energiekonsens, der bauraum Bremen, die Bremer Umwelt Beratung, der Energieversorger swb, die Verbraucherzentrale Bremen und der Eigentümerverband Haus & Grund. Die Website bietet jede Menge Informationen für Hausbesitzerïnnen von Altbauten, darunter Hinweise über Fördermöglichkeiten, Infoveranstaltungen oder telefonische Beratungen. Bremer modernisieren.

Wer auf der Suche nach qualifizierten Architektïnnen, Energieberaterïnnen und Handwerksbetrieben ist, wird beim unabhängigen Qualitätsnetzwerk der Energie-Experten fündig.

Die Verbraucherzentrale Bremen hat im Rahmen von Bremer Modernisieren verschiedene Beratungen und Energie-Checks für Mieterïnnen und Wohnungseigentümerïnnen im Angebot. Da die Beratungen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert werden, liegt der Eigenanteil bei maximal 30 Euro. Für einkommensschwache Haushalte mit Nachweis sind die Energie-Checks kostenfrei. Zur Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Das Bremer Netzwerk "Grau sucht Grün" für Naturbewusste bietet einen umfangreichen Pool an nachhaltigen Adressen für alle Lebensbereiche und vermittelt u. a. auch Expertïnnen zum Thema Bauen und Wohnen. grau-sucht-gruen.de